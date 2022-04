La millonaria suma necesaria para la rehabilitación Clemente Zavaleta, el hijo de una de las Trillizas de Oro

Clemente Zavaleta, el hijo de María Emilia, una de las Trillizas de Oro, sigue dando pelea por su salud tras sufrir un grave accidente hace más de un mes al caer desde su caballo durante un partido de polo.

La situación del deportista se agravó por una fractura de cráneo, acompañada por varias lesiones en las costillas y una perforación de pulmón. Durante la larga estadía de Clemente Zavaleta en terapia intensiva, también contrajo un virus intrahospitalario.

Más allá de todas las adversidades, en las últimas horas se dio a conocer que el hijo de una de las Trillizas de Oro pasó a sala intermedia tras ser estabilizado.

El siguiente paso consistirá en su traslado a una clínica de rehabilitación en la ciudad de Atlanta. Debido a la millonaria suma en pesos necesaria para la recuperación de Zavaleta, la comunidad del polo inició una colecta. El monto al que hay que llegar es de 800 mil dólares.

Clemente Zavaleta, el hijo de una de las Trillizas de Oro que sigue peleando por su salud.

"Donate to help Clemente Zavaleta", Dona para ayudar a Clemente Zavaleta, indica el título de la campaña para ayudar al hijo de una de las Trillizas de Oro.

Noticias Relacionadas Novedades sobre la salud del hijo de María Emilia, una de las Trillizas de Oro

"Estamos pidiendo a nuestros amigos de todo el mundo que ayuden a recaudar fondos para Clemente " Corchito " Zavaleta. Clemente sufrió un terrible accidente mientras jugaba al polo. En un esfuerzo por ayudar a Clemente y su familia a aliviar parte del estrés durante este momento difícil, le pedimos a la comunidad del polo que se una y done lo que pueda para ayudar con las facturas médicas y otros gastos que los Zavaleta puedan enfrentar durante estos tiempos", expresa el comunicado de la colecta destinada a ayudar a Zavaleta.

Según trascendió, Sabrina Cristófano, una de las amigas de Isabelle Strom (la esposa de Clemente) fue quien lanzó la iniciativa solidaria. "Resulta que tenemos un amigo que tuvo un accidente y está internado en Estados Unidos. Su esposa, Isa, es una de mis íntimas amigas. Un día vi un bordado que hizo Mery con el nombre de él para un amigo y se lo mostré a mi pareja, que es muy amigo de Clemente. Se le ocurrió la idea de hacer más para sus más íntimos", comenzó la mujer.

Y luego detalló: "Vicky me hizo estas bellezas bordadas con el nombre de nuestro amigo y las usamos todos los que lo tenemos presente, lo amamos y queremos que se recupere pronto. Yo se las quería comprar, pero ella no me las quiso cobrar porque su hijo también es amigo de Corchi. Pero, de repente, muchas personas que no conocíamos empezaron a pedirle el bordado. Algunas conocen a Isa, otros a Corchi y otros a sus padres. Amigos de amigos, y cada vez le pedían más y más. Quien quiere, puede tener uno. En vez de comprarlo puede donar lo que sea al Hogar del Milagro que siempre está necesitando ayuda. ¿No es hermoso? Pura sinergia y solidaridad".

Por el momento, las Trillizas de Oro celebran la evolución del polista, está previsto que tenga que pasar varios meses en una clínica de rehabilitación para completar su proceso de mejoría.