Eduardo Feinmann se trenzó con un defensor de la campaña sobre drogas de Morón

Eduardo Feinmann protagonizó un duro cruce con Gustavo Zbuczynski, titular de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), la entidad que participó en la elaboración de los polémicos folletos sobre "consumo responsable de drogas" que repartió el municipio de Morón.

El conductor de El noticiero de LN+ se trenzó en una intensa discusión con Zbuczynski. "¿Ustedes son socios de los narcos?", le preguntó el periodista al presidente de ARDA, que argumentó que la situación de las drogas en la Argentina era un problema del "prohibicionismo".

"Mirá, Eduardo, esa es una acusación que nosotros venimos teniendo desde hace más de 20 años. Nuestra asociación tiene 25 años y en los 90, cuando surgió la etapa más fuerte del prohibicionismo en la Argentina, los expertos acusaban a ARDA de ser socio de los narcos. La realidad es que los narcos se alimentan del prohibicionismo. Con lo cual, la prohibición lo que hace, y quedó claramente demostrado en la ley seca de los Estados Unidos, es aumentar el negocio y todos los males que las drogas son capaces de producir", respondió Zbuczynski.

"Cuando ustedes ponen ‘conseguilo en fuentes confiables’. ¿Qué narco es confiable ahí en Morón?, cuénteme", consultó Feinmann.

"Puede haber fuentes confiables cuando uno es usuario experimentado y la consigue siempre de la misma fuente; en general suele tener menos problemas con la adulteración de esas sustancias y el narco, como usted dice, siempre ofrece la misma calidad, por una cuestión muy simple, quieren sostener su negocio y sostienen a su cliente de la mejor manera posible", replicó.

"Dígame, cuando ustedes hablan de la cocaína y pastillas, con ‘andá de a poco y despacito’. ¿Es matándote de a poco, y despacito, para morir?", preguntó, picante el periodista.

"Eso es lo que se hizo hasta ahora con las política abstencionistas que decían: ‘Maldita cocaína’, o ‘La droga mata’, que lo único que hicieron a lo largo de estos 50 años es aumentar todos los problemas relacionados con el consumo de drogas", respondió el entrevistado.

"No, pero tampoco me parece que esto sea espectacular, decirle a los chicos: ‘Andá despacito y tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo’. Así que ustedes incentivan a que los chicos se droguen", intervino Feinmann.

"No, para nada. Leé la primera parte que dice: ‘Si vas a consumir, te damos algunos consejos’. La droga ya se consume, nosotros no hacemos apología", replicó Zbuczynski.

"Usted es una vergüenza en este país”, disparó Feinmann. "La vergüenza significó el abstencionismo prohibicionismo de los últimos 50 años aumentaron todos los problemas de la droga. O le parece que el narco paró con el prohibicionismo", respondió Zbuczynski.

"Entonces ustedes están a favor del consumo", lanzó Feinmann. "Las sustancias existen", dijo el titular de ARDA. "Ustedes están a favor y lo que hacen es apología", insistió el periodista. "Tomelo como usted quiera", expresó Zbuczynski.

Entonces, Feinmann estalló: "No me tome de p..., licenciado". "Eso lo dice usted, yo no le falté el respeto", dijo el entrevistado. "¿Usted cree que la gente es idiota?", replicó Feinmann. "Eso lo dice usted, yo no le he dicho eso", fue la respuesta final del titular de ARDA.

Para finalizar la charla, el conductor expresó: "Siga con lo suyo y los narcos chochos con usted. Los narcos que están viendo la tele dicen: ¿sabés qué? Acá tenemos un socio, que es Gustavo, tráiganme a los chicos a consumir con nosotros".