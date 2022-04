Qué fue lo que pasó entre El Dipy y Flavio Azzaro en Crónica TV

En las últimas horas, la puerta de Crónica TV fue el escenario de un gran escándalo entre Flavio Azzaro y El Dipy. Todo ocurrió porque el conductor discutió con Mariana Diarco y el cantante fue hasta el canal.

Ahora, la conductora habló con Intrusos, contó su versión de los hechos y por qué su ex se acercó hasta los estudios de televisión. Acerca de cómo se originó la pelea con Azzaro, indicó: "Cuando llego él estaba reunido con mucha gente, entonces me senté en un sillón a esperarlo. Desde la oficina me grita 'eh, ¿qué me mirás? ¿qué te pasa?' Me acerco caminando y le digo 'te estoy esperando a vos para que hablemos'".

Mariana Diarco

Y agregó: "Ahí me empezó a insultar. Le dije que yo me había ido del programa porque es un nefasto. Se rio de que yo me haya ido del canal, de que haya perdido mi trabajo".

Luego, contó por qué El Dipy se metió. "Con el Dipy somos familia y vamos a ser familia toda la vida, por nuestro hijo. Ayer cuando terminé de discutir con Azzaro me empecé a sentir mal y le pedí al Dipy que me alcance unas cosas como ibuprofeno y unas gotitas para los oídos, y le conté todo", expresó.

Finalmente, reconoció: "No estoy de acuerdo con lo que hizo El Dipy, pero no me puedo hacer cargo. Lo entiendo igual como familia".

Flavio Azzaro

En Twiiter, el músico fue con todo contra el comunicador. "Hola Flavio Azzaro. ¿Así que sos tan por**** y puteas a la madre de mi hijo en la puerta de Crónica y después te refugias con los dueños? Papito, mañana te voy a buscar al canal porque sos tan ca*** que te fuiste rajando. En la puerta o en el medio del programa te rompo todo", redactó.

Y sentenció: "Me hiciste sacar con la policía de la puerta del canal, cag**. Te hacés el piola con las minas y después no bancas nada. Ya te voy a cruzar, te lo juro".