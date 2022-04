Cuál fue el origen del conflicto entre la familia Montaner y los padres de Stefi Roitman

Desde que Stefi Roitman y Ricky Montaner dieron el sí en un exclusivo evento en la localidad de Exaltación de la Cruz, la pareja dio muchísimo de qué hablar. Tras unos días de luna de miel en la paradisíacas playas de México, se tuvieron que distanciar por cuestiones laborales y comenzaron a circular rumores de crisis.

Sumado a eso, empezaron a salir a la luz muchos escandalosos secretos de lo que significó la organización de la mega celebración en tierra Argentina, además de posicionar a Marlene Rodríguez, la mujer de Ricardo Montaner, como la mala de la historia, alegando también que tenía una pésima relación con la novia.

Pero ahora varios medios aseguraron que la novela no termina ahí. Se conoció que entre la familia de Ricky Montaner y la de Stefi Roitman no habían ninguna buena onda ni ningún tipo de vínculo y todo tendría su origen en la afamada boda.

Fue en el ciclo A la tarde, conducido por Karina Mazzocco por la pantalla de América TV donde dieron a conocer la información. Allí aseguraron que el motivo de tal “no relación” tendría su foco del conflicto en Marlene. Aunque Ricardo Montaner describe a su mujer como una luz, un ángel en su vida, parece que no todos la perciben de la misma manera.

Tartu aseguró en el mencionado programa que la familia Roitman quería participar como padres de la novia de la organización del evento y poner una wedding planner y sumó: “Ahí empieza el problema con los Montaner. Ellos dijeron queremos participar de esto. Quien se opuso fue Marlene Rodríguez, la verdadera matriarca del clan”.

“Se armó la trifulca pero no solo sobre el tema de la wedding planner, sino que además por el tema del canje. Ellos (los Montaner) querían tenerlo, pero no querían publicitarlos”, agregó el periodista para dar detalles del conflicto que parece no tener arreglo.

El dato más revelador del problema que pone en riesgo el matrimonio de la actriz argentina con Ricky Montaner es que los que no querrían tener ningún tipo de vínculo con los Roitman serían los del lado del cantante. "Ricardo dijo ‘se cierra el grupo de WhatsApp’. Puso ‘nadie entra y nadie sale’ y ahí es cuando Stefi comenzó con que necesitaba aire”, sumaron en A la tarde.

Para terminar de dar detalles sobre la grieta que sacude a los jóvenes, se conoció que la mayor tensión está en la diferencia entre los ingresos de las familias. Los Montaner ganan en dólares y los Roitman en pesos, algo que generaría cierto conflicto a la hora de pagar las cuentas.