Se terminó: las razones por las que Vicky Xipolitakis cortó con su polémico novio

Se conoció que Vicky Xipolitakis rompió su relación con Diego Giardelli, con quien estaba en pareja desde hace unos meses, aunque ella nunca había reconocido abiertamente el noviazgo con el empresario.



Lo más llamativo de la historia es que, incluso sin blanquear la relación, tomaron estado público graves denuncias por violencia de género y supuestas estafas contra Giardelli, lo cual, al parecer, habría dado marcha atrás con el romance.





Según contaron en “El Run Run del Espectáculo”, estas situaciones poco claras, que comprendían graves denuncias por estafas, incluida una prima del empresario, habría detonado en la separación, decisión que habría tomado Vicky.



“Me está diciendo el abogado de Diego Giardelli que deje de hablar de él. Le respondí que nadie me manda a decir las cosas, que me las digan en la cara, o que me llamen por teléfono”, contó Lio Pecoraro en el programa de Crónica TV.



“A partir de ahí empezaron a llegar las denuncias de estafas contra Giardelli. Contamos el romance, después lo que pasó con las denuncias de estafa. La semana pasada la prima de Giardelli lo denunció, contando barbaridades y atrocidades, que sufrió ella y su amiga”, agregó el conductor.



La información que compartían Lio Pecoraro y Fernando Piaggio sostiene que Vicky Xipolitakis “se sintió muy expuesta y que por eso decidió terminar con la relación” con Diego Giardelli, a raíz de toda la situación poco clara en medio de las denuncias.





Por otra parte, Pecoraro mostró en pantalla una breve conversación de Whatsapp con Vicky, que, según se ve, ella lo llamó y él no llegó a atender. “Me llama Vicky. Le pregunto. Me dice: ‘dejá de espantarme los chongos, que estoy soltera. Con ese hombre, no tengo nada que ver yo. Please’. Y debajo de todo le respondo con un emoji”, comentó.



“Después me grabó un mensaje que terminó eliminando. No sé si me saludó, si me puteó, si me pedía que no dijera nada más de él”, añadió el conductor sobre ese misterioso mensaje que no llegó a leer.