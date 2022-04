Emilia Attias confesó cómo fue su peor cita con un hombre que le mintió en una App

La actriz Emilia Attias estuvo como invitada en el programa PH Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, y reveló una insólita historia en la que fue protagonista de una cita con alguien que le había mentido en una aplicación.



La historia surgió cuando Andy propuso que dieran un paso al frente aquellos que alguna vez tuvieron una cita que no salió como esperaban. Todos los invitados dieron el paso al frente, pero el relato más desopilante lo aportó la actriz.





“Yo tuve una cita con alguien que no era el de la foto. Yo estoy casada desde hace mucho tiempo. Esto era en la época del Messenger”, comenzó contando Emilia.



“Llego al lugar y no era él. Le digo: ‘No sos vos’. Emilio se llamaba. No hubo onda. Del otro lado había ganas. Fui amable, porque tenés una hora y media por delante”, continuó contando la actriz.



“La verdad que es un feo momento en el que te querés ir, pero tampoco te vas a ir descaradamente. Entonces me quedé el tiempo que iba a durar la cena. Está bien, son dos horas, que después termina siendo una hora y media”, agregó Emilia.



“Lo miro sorprendida y le digo: ‘Vos sos Emilio’. Encima eso, se llamaba igual que yo. ‘No sos parecido al de la foto’, le digo. ‘Pasa que es medio vieja’, me responde. Claro, sí, mas o menos. ‘Está bien, te la perdono’, le dije, entre risas”, relató.





Emilia Attias está casada con el Turco Naim y son una de las parejas de la farándula que más tiempo lleva. El actor y la modelo están juntos desde hace 16 años y tienen una hija en común. Nunca se les conoció ninguna polémica ni escándalo en ese tiempo.



Se conocieron durante una cámara oculta en donde el objetivo era generarles una incomodidad a las chicas, recordó hace un tiempo El Turco. Aquella ocasión terminó mejor de lo imaginado, ya que no volvieron a separarse nunca más.