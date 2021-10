La revelación del Turco Naim sobre su intimidad con Emilia Attias que sorprendió a todos

El Turco Naim (55) y Emilia Attias (34) están juntos hace más de 16 años. En su momento, cuando se oficializó el romance entre los actores, muchos quedaron sorprendidos por la diferencia de edad. Entre el humorista y la actriz se llevan 21 años, un detalle menor que no fue obstáculo para que hoy en día sean una pareja super consolidada.

Esta semana, Naim dio una entrevista para El show del espectáculo, el programa radial que conduce Ulises Jaitt por Urbana BA. En la distendida charla, el actor habló de todo y sorprendió al revelar algunos detalles sobre la intimidad de la pareja.

Reflexionando sobre su vínculo amoroso con la actriz, contó si en tantos años de romance existió alguna infidelidad. "Llevamos 16 años y no ha habido infidelidades, por lo menos descubiertas. Tampoco somos unos fanáticos que nos estamos persiguiendo. Somos parte de otra generación", expresó.

Aunque se consideran una pareja "libre" en muchos aspectos, El Turco aclaró que no le convence el poliamor. "Por ejemplo, hoy Emilia está en Salta. Y yo estoy acá con mi hija. No estamos pendientes de dónde está o a dónde fue el otro. Desde ese lado, somos libres. Ahora, llegar al poliamor... no sé si tengo la cabeza tan abierta", reveló.

Attias, Naim y su hija Gina. Foto: Instagram @turconaimok

Finalmente, contó sí perdonaría una infidelidad de su pareja. "No sé si no perdonaría una infidelidad, tal vez puedo llegar a perdonar. Lo que no hago es verlo como algo genial y decir '¿esta noche salís con este?'. A lo mejor estoy diciendo una burrada y piensan que soy un cavernícola".

Recordemos que hace algunas semanas, Attias brindó una entrevista con la revista Gente donde contó detalles del tipo de educación especial y feminista que eligió para su hija. "Visité más de 25 colegios", reveló la actriz a la hora de elegir la institución para su hija Gina. "Me tomó mucho tiempo entender un poco las propuestas educativas y las pedagogías que tenían disponibles en Buenos Aires. Decidirse por un colegio no es algo menor", agregó.

Además, la actriz aseguró que cría a su hija en los ideales de la lucha feminista. "Es importante que se entere de la lucha que tuvieron algunas mujeres para reivindicar los derechos que hoy goza. La educación feminista es parte de mi personalidad como mamá", concluyó.