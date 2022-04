La familia de Bruce Willis oculta cuál es la verdadera enfermedad del actor

Días atrás, la familia del actor y productor estadounidense Bruce Willis anunció que se retirará de la actuación porque sufre afasia, un síndrome que le provoca problemas en el lenguaje. Esto generó conmoción en Hollywood, como así también decenas de notas y entrevistas explicando el drama del protagonista de éxitos mundiales, como Armageddon.

En MDZ Radio, Ricardo Allegri - Jefe de Neurología Cognitiva y Jefe de la Clínica de Afasia de Fleni, dijo que la familia de Bruce Willis habló sobre el síndrome del actor pero no dio detalles sobre la enfermedad que lo produce.

En primer lugar, Allegri contó que la afasia es un trastorno a nivel del lenguaje, "puede ser en la comprensión o en la expresión. En este último caso implica desde cambiar palabras hasta olvidarse de ellas, sin una alteración en la parte cognitiva. No es solo la falta de la expresión de la palabra, sino que es desde el armado de la frase".

Luego insistió en que la afasia "no es una enfermedad sino un síndrome, que son signos y síntomas que pueden obedecer a distintas enfermedades". Y ejemplificó: "La afasia es como la fiebre, puede estarse dando por distintas causas, tales como un tumor, un ACV o un problema degenerativo".

Por esto, desde su expertis, el doctor no puede asegurar si Bruce Willis se curará o no, dado que la mejoría o el deterioro siempre dependerán de la enfermedad de base, que es lo que la familia no ha informado. "Sólo han dicho qué signos y síntomas está teniendo", resaltó.

Consultado sobre si se ven seguido en medicina casos de afasia, Allegri respondió: "Sí, es algo frecuente, sobre todo en ACV y también en algunos cuadros degenerativos que empiezan con falta de palabras y terminan haciendo un deterioro mayor. Si es por un accidente cerebro vascular, la afasia se queda igual o mejora, en cambio si es por una enfermedad degenerativa irá empeorando en el tiempo". Algo que tampoco se puede prever hoy por la escasa información que brindó la familia de Bruce Willis.

Finalmente, el médico marcó una diferencia entre la afasia y la disfasia. Esta última es frecuente en chicos. "Cuando uno tuvo lenguaje y lo pierde, se habla de afasia. En cambio, si tiene problemas en la maduración del lenguaje se habla de disfasia".

El comunicado sobre la salud de Bruce Willis

La familia de Bruce Willis anunció: “A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, lo que está afectando sus habilidades cognitivas”. A ello añadieron que por esto "se alejará de la carrera que ha significado tanto para él”.

Finalmente el comunicado sobre a enfermedad de Bruce Willis terminó con “este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Nos estamos moviendo a través de esto como una fuerte familia unida y queríamos llevarlo a sus fans, porque sabemos cuánto significa para ellos, como ellos lo hacen para él…Como siempre dice Bruce, 'Live it up' (vive el momento) y juntos planeamos hacer precisamente eso”.