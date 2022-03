La pelea de Angel de Brito y Connie Ansaldi que calentó las redes

Angel de Brito cuenta toda su vida en las redes sociales. Cada paso que da, el periodista y conductor de Los Angeles de la Mañana lo informa, ya sea en Twitter o en Instagram y sus fanáticos están de lo más agradecidos y le dan cuerda para que continue así en el futuro.

De todo habla el muchacho, aunque aquí caemos en un grave error: de todo, menos de una cosa. De su pareja, el famoso peluquero Javier Medina, a quien tiene muy bien escondido desde que empezaron a salir y sólo fue captado por las cámaras de Paparazzi, no dice ni “muuu”.

Pero estamos aquí para hablar de otra cosa, no del novio de Angel. Esta vez, De Brito desató una fuerte polémica en su Twitter. Y la culpable fue nada más y nada menos que una de sus amigas, Connie Ansaldi, quien trabajó en su programa y se los pudo ver comiendo y de “joda” por la noche de Buenos Aires.

Angel encendió la mecha al criticar muy fuerte una de las serie de moda, que según se pudo averiguar se la recomendó la ex periodista devenida en consultora de medio. “No sé que le ven a InventingAnna. Bastante básica”, lanzó desde Twitter.

Inventing Anna se puede ver en Netflix, cuenta con 9 capítulos y habla de la vida de una supuesta heredera alemana que quiere llevar toda su magia a New York y empezar a hacer negocios con el arte a partir de una fundación. Pero para ello se mete en una carrera engañando a sus “amigos millonarios” y “bancos de primer nivel” por la suma que necesita: 40 millones de dólares. ¡Toda una estafa!

Y allí saltó Ansaldi, defendiendo lo que es “suyo”. Y le respondió por el mismo canal: “Esto no te lo voy a perdonar nunca”, le dijo Connie. Y De Brito redobló la apuesta: “No sé cómo te hice caso a vos y a nuestra amiga encerrada”. Por supuesto, los comentarios a favor y en contra de la serie se multiplicaron.

Pero los que se metieron fueron algunos famosos de turno: “Adhiero, a mi se me hizo aburrida a pleno… un bodrio. Más dinamico leer en la web que pasó y listo”, gritó el siempre educado crítico Javi Ponzo. “Sí, tanta prensa para algo que no lo vale”, sumó Nazarena Vélez.

“Nooo! Menos mal que los amo a los dos! Sino tampoco se los perdonaría (como @connieansaldi) A mi me encantó! Y Julia Garner me parece una bestialidad de actriz. Pero bue… debo reconocer que a la mayoría de mis amigos no les copó nada”, añadió la ex Intrusos, Nazarena Nóbile, desde los Estados Unidos, donde vive.