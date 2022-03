Irreconocible: Marian Farjat reapareció en TV y estallaron las redes sociales

Marian Farjat estuvo invitada a Intrusos y contó la dramática situación que todavía atraviesa por una mala praxis en una cirugía estética que se realizó en 2017. La ex Gran Hermano contó con lujo de detalles lo que vivió después de someterse a una cirugía en la nariz.

"Tuve una mala praxis hace seis años. Me había gustado cómo había quedado la parte estética, pero el tema fue que me afectó la respiración", comenzó revelando. "Tengo los senos paranasales tapados. Al principio, decía 'capaz es una alergia' y, con el tiempo, me di cuenta lo que realmente pasó", agregó.

"Creemos que el cirujano me agregó un cartílago en la punta de la nariz, que mi cuerpo rechazó", indicó. Además, Farjat se lamentó por no haber hecho caso a sus amigos: "En mi familia me decía 'no te toques', pero fui terca. Uno no escucha a los padres y después pasa lo que pasa", sentenció.

“No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios... Tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía", expresó.

Al mismo tiempo, Marian contó que se trató con otros especialistas pero que tampoco pudieron encontrarle solución a sus problemas de salud. "Sampietro, que es mi cirujano ahora, intentó arreglar lo que me hicieron pero no pudo. Nadie puede, ya vi a millones de especialistas y hace seis años que vivo una pesadilla", dijo la ex novia de Brian Lanzelotta.

Tras su aparición en televisión, las redes sociales estallaron en comentarios sobre su nuevo aspecto físico.