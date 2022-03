Postergan el regreso de La Peña de Morfi: crece la incertidumbre

La triste noticia de la muerte de Gerardo Rozín colmó de dolor al mundo del espectáculo. Además, dejó en jaque a su programa La peña de Morfi (Telefe). A partir de la ausencia de su histórico conductor, el ciclo sufrió varios cambios. Tras el programa homenaje que se realizó en memoria de Rozín, se tenía planeado arrancar con Iván de Pineda al frente, pero el modelo decidió rechazar la propuesta.

Luego, el nombre de Nicolás Repetto comenzó a sonar con fuerza, pero el legendario presentador desmintió la noticia. Por está razón, el formato de Telefe todavía no arrancó.

Por su parte, se barajó el nombre de Migue Granados luego de que revelara el pedido que le había hecho Rozín antes de morir. "Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña", comenzó diciendo el joven humorista, haciendo referencia a La Peña de Morfi. "Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo", agregó.

"Por supuesto no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar. Hasta hace dos semanas me siguió llamando para hacerlo. Lo que rescato, es que sabiendo que iba a morirse seguía pensando en producir su programa, terrible", expresó Granados.

Según informó PrimiciaYa.com, el programa arrancaría en abril, pero todavía no hay un domingo definido. En este contexto, los directivos del canal siguen en la búsqueda de un compañero para Jesica Cirio y definir la fecha para el regreso del programa.