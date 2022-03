Migue Granados reveló el sorpresivo pedido que le hizo Gerardo Rozín antes de morir

La muerte de Gerardo Rozín caló hondo en los medios de comunicación. La pérdida del conductor y productor rosarino de 51 años dejará un vacío muy importante en la televisión. Muchos fueron los famosos que expresaron su dolor y agradecimiento en las redes sociales. Entre esos mensajes se destacó el de Migue Granados, quien sorprendió al revelar el pedido que le hizo Rozín dos semanas antes de morir.

"Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña", comenzó diciendo el joven humorista, haciendo referencia a La Peña de Morfi (Telefe). "Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo", agregó.

"Por supuesto no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar. Hasta hace dos semanas me siguió llamando para hacerlo. Lo que rescato, es que sabiendo que iba a morirse seguía pensando en producir su programa, terrible", expresó Granados.

Finalmente destacó la calidad del formato que creó Rozín, donde las presentaciones musicales en vivo volvieron a la televisión argentina: "Un programa donde no se apuraba a los músicos y donde la música era valorada de verdad. Tranquilo, en vivo, con artistas posta. Una pena enorme que se haya ido, pero su piropo me lo quedo para siempre".

La muerte de Gerardo Rozín y su vínculo con Telefe

La noticia fue confirmada por la representante de prensa de Telefe, Sol Tomaselli. "Lamentamos informar que falleció nuestro querido Gerardo Rozín. Les pido respeto para su familia", expresó en un mensaje.

Desde el canal, habían advertido sobre el estado de salud del periodista. "Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo es delicado. Les pedimos a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber", manifestaron a través de un comunicado.

Por esta razón, Telefe tomó la decisión de frenar el esperado debut de La Peña de Morfi. El conductor tenía pensado regresar el próximo domingo al frente del programa. Sin embargo, se decidió no estrenar hasta nuevo aviso.

Tras las repercusiones por su muerte, el canal publicó un emotivo video para despedir al periodista. "Hasta siempre, Gerardo. Gracias por tantos años juntos. Por tu generosidad y sensibilidad que han dejado una huella eterna en todos nosotros. Gracias por venir", expresaron junto a un compilado de imágenes.