Rocío Marengo volvió a arruinar la final de MasterChef Celebrity

Rocío Marengo volvió a generar repercusiones en las redes sociales luego de realizar un polémico posteo, dando a entender que Mica Viciconte es la gran ganadora de la tercera edición de Masterchef Celebrity (Telefe).

"¡Felicitaciones Mica Viciconte!", expresó Marengo en Instagram. "¡Gran laburo! ¡Te la bancaste tooooooda! Guerrera, luchadora... ¡Gran jugadora! ¡Todo lo mejor! #MicaCampeona #MicaEnLaFinal", agregó junto a una imagen de la participante.

Como era de esperarse, las redes estallaron. "¿Se le escapó a @marengorocio? Vamos @MicaViciconte", escribió Ángel de Brito junto a la captura de la historia que había publicado la mediática.

Tras las repercusiones por lo sucedido, Marengo decidió enviar un audio a LAM (América) tratando de aclarar el asunto, pero volvió a meter la pata. "Arruinó la final de MasterChef. Contó quién gana MasterChef. ¡Increíble! Para mí lo hizo a propósito. No se revela eso. Ella está en Chile, se hizo la gila", dijo el conductor de LAM, que luego pasó el audio antes de advertir. "Escuchen bien porque vuelve a meter la pata", advirtió el conductor del programa de chimentos.

"Mil gracias por dejarme este espacio para aclarar que fue todo un malentendido. Leí por redes sociales que Mica estaba en la final, me puse contenta por ella, compartí una historia felicitándola, y al toque Mica me dice '¿por qué me felicitas, si no salió?'. Bueno, así que nada, al toque lo bajé, pero bueno, Ángel ya había capturado mi historia", sostuvo la rubia.

"Gracias Marengo, pero dijiste 'no salió'", remató el conductor, dando a entender que la mujer del Poroto Cubero será la ganadora, pero que todavía no se anuncia ya que faltan varios programas para llegar a la gran final.