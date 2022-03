Eugenia Quibel, la última pareja de Gerardo Rozín, se quebró en el homenaje al conductor

Este domingo, Telefe emitió un homenaje a Gerardo Rozín en el programa La Peña de Morfi. Eugenia Quibel, última pareja del conductor, estuvo presente y se quebró al recordar a su gran amor.

Rozín y Quibel comenzaron su romance en 2015, pero se conocieron profesionalmente mucho tiempo antes. Al recordar al conductor, la locutora explicó: “En la radio era un tipo diferente, un distinto completamente. Hacía programas inolvidables, iba pasando de emisoras y su audiencia lo iba siguiendo”.

Luego agregó: “Era un tipo que ponía el corazón sobre la mesa, y de ahí en adelante empezaba a hacer sus programas. Estudiaba de la misma manera que estudia... que estudiaba -se corrigió-, me cuesta hablar en pasado, para venir al programa. Así se preparaba para la radio”.

Eugenia Quibel, en el homenaje a Gerardo Rozín.

Eugenia Quibel recordó el permanente propósito de Gerardo Rozín al decir: “Y siempre con la misma pregunta adelante: ¿Para qué? Para qué venimos, y si no venimos para hacer algo diferente, y si no venimos para cambiarle la vida a la persona que está del otro lado, entonces no tiene sentido”.

“Era un tipo con un estilo único que muchos conductores luego...”, sumó la locutora. A lo que Zaira Nara consultó: “¿Robaron?”. Entonces Quibel respondió con diplomacia: “Se inspiraron. Pero él se sentía orgulloso de eso, era un tipo generoso, era un tipo que iba creando todo el tiempo y que le gustaba que fueran tomando sus cosas y escuchar parte de lo que él hacía en otros colegas a los que respetaba también”.

Además, Quibel recrodó que cuando Gerardo Rozín la convocó para hacer la locución de Morfi le dijo que la premisa era “hacer radio en tele”, y señaló que esa actividad en televisión “fue una de las experiencias profesionales más hermosas, únicas e irrepetibles”.

Más tarde cuando todas las personas presentes en el homenaje definieron su vínculo con Rozín, Eugenia Quibel expresó emocionada: “Fue mi compañero. Nos elegimos en la radio, en la tele y en la vida”.

Sobre el final del homenaje, la locutora concluyó: “Lo busqué todo el programa, su mirada, y lo encontraba en las pantallas nada más y no me alcanza. Me quedo con sus abrazos, sus cuidados, su comprensión, con nuestras anécdotas, nuestras charlas, con su voz, me quedo con todo”.