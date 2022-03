Los datos clave del nuevo parte de salud del padre de Tini Stoessel tras dos semanas de internación

Este jueves trascendió un nuevo parte de salud del padre de Tini Stoessel, Alejandro, quiene está internado en terapia intensiva. Hace dos semannas, el conocido productor presentó un cuadro abdominal agudo grave por el tuvo que ser operado de urgencia por un sangrado interno. Luego, fue intervenido en dos oportunidades más.

En medio de la preocupación de Tini Stoessel y su familia, afortunadamente Alejandro empezó a dar señales de estabilidad desde hace algunos días.

De hecho, el parte médico de este jueves señala: “El señor Alejandro Stoessel permanece internado en el Sanatorio de la Trinidad en el servicio de terapia intensiva. Se encuentra lúcido y con mejoría clínica progresiva. Presenta parámetros clínicos estables, comenzando con alimentación vía oral y kinesiología de rehabilitación. La familia agradece la solidaridad de la gente y la preocupación de los medios de comunicación”.

Desde el martes, Stoessel quedó sin la asistencia un respirador y empezó a hablar. Ahora se suman datos clave como comenzó a alimentarse por vía oral y tiene sus parámetros clínicos estables.

Además, el desde hace unos días el productor comenzó a comunicarse paulatinamente con su entorno, principalmente con su esposa y su hija, Tini Stoessel.

Alejandro y Tini forman una dupla que va más allá de lo familiar, ya que además de su padre, él es manager de la popular artista y su principal consejero que la acompaña en cada gira de actuaciones.

Para graficar que no todo es color de rosas, Tini Stoessel contó recientemente en Los Mammones (América) detalles del vínculo con su papá. “Tenemos nuestros momentos, es difícil separar las cosas y no tomárselas personales, cuesta, porque él no va a dejar de ser mi papá ni yo su hija... No hubiese sido lo mismo sin papá a mi lado”, reconoció.