La fulminante amenaza de Viviana Canosa contra Ángel de Brito: "Voy a hablar"

Viviana Canosa estalló contra Ángel de Brito, a quien acusó de pegarle de forma sistemática. La conductora no se quedó callada y aseguró que lo llevará a la Justicia y además lanzó una fulminante amenaza contra su colega.

Desde su programa Viviana con vos (A24), la periodista cuestionó el informe de LAM (América) titulado "Todos contra Canosa". Más allá de algunos elogios de Ángel de Brito hacia la polémica comunicadora, ella no dudó en destrozarlo.

"Ángel de Brito... De Brito, los conozco de chiquititos. Y no hablo solo de la sexualidad, porque en ese tema no me voy a meter. Hagan de su cu... un pito. Con el tema sexual no me voy a meter porque es caer muy bajo y no voy a pegar debajo del cinturón. Pero ustedes me pegan todo el tiempo", sentenció Viviana Canosa en su programa.

Luego amenazó: "Los conozco mucho a todos y nunca los cagué, chicos. Les presté plata, confiaron en mí. Tienen tan poca memoria. Todos. Laburé con todos. Pero les gusta pegarle a una mina. Estamos en el mismo grupo (empresarial) y ni siquiera respetan eso. Yo voy a respetar, pero voy a hablar".

Concretamente, Viviana Canosa considera Ángel de Brito lleva a gente al piso de LAM para que hablen mal de ella. Mientras que su abogado, el Dr. Juan Manuel Dragani, señaló que tiene "todos los tapes" y aseguró que hay "un ataque sistemático" contra la conductora que incluye "calumnias, injurias y difamación".

Además, Canosa arremetió: "Cierren el cu.... Yo no tengo problemas con ellos (quienes hablan de ella). Ahora, dejen de meterse conmigo. Mañana voy a ocuparme de Lorena Maciel, la verde, me bardea... A vos te pagan los laboratorios y a mí no. Sos amiga de Gabriela Cerruti, vocera del Presidente (Alberto Fernández) y yo no. Esa es la diferencia entre vos y yo".

Dispuesta a redoblar la apuesta, Viviana Canosa apuntó: "De Brito y Mariano Chihade (cabeza de Mandarina, productora encargada de LAM), el esposo de Mariana Fabbiani... Mariano, mañana me voy a encargar de vos. Sé que estás en este grupo periodístico, pero hablás todos los días de mí en tu programa. Si lo tenés a De Brito como el que te soba no sé qué cosa, yo mañana me ocupo de todo ese programa. También me voy a ocupar de La Beto Casella. De todos".

"Yo les doy rating, pero soy una persona que tiene familia. Ustedes me agotaron. Son todos una manga de cago... que le responden a los kirchneristas, porque ustedes no lo hacen como yo... A ustedes no les importa el país. A ustedes sólo les importa la plata", finalizó Canosa.