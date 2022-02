Cuántos hijos tiene Flavia Palmiero y quiénes son sus padres

Febrero es un mes muy especial para Flavia Palmiero, porque el 9 de este mes, pero de 1989, la entonces conductora infantil se convirtió por primera vez en mamá. Ese día nació Giuliana, su hija mayor, a quien tuvo con su ex pareja, el empresario textil Marco Battellini.

Con su ex marido, Flavia tendría un hijo más, Gianfranco, que tiene 27 años. “Una noche como hoy, pero hace 32 años, ¡salíamos corriendo hacia la Clínica del Sol Arenales! ¡Rompía bolsa!”, relató la empresaria el año pasado en una de las contadas referencias a sus hijos, para el cumple de la joven.

“¿Qué era eso ? Yo muy chica, creyendo que sabía todo, pero nada. ¡Llegaba al mundo mi adorada Giuliana! ¡Y hoy tantos años después, te amo más que a nada en el mundo!”, completó. Es que Giuliana y Gianni, como le dicen al joven, viven en el más estricto bajo perfil, lejos de la exposición y siempre muy celosos de su privacidad.

Giuliana es arquitecta, en Instagram solo postea contenido relacionado con el trabajo o sus intereses, y jamás deja una pista de su vida social, no publica selfies ni medio atisbo de su cotidianidad; y él, chef, tiene sus redes cerradas con candado.

Fue Palmiero quien, en su paso por la segunda edición de MasterChef Celebrity, contó la elección y el pedido que les hicieron sus hijos, que nunca quisieron ligar, de rebote, flashes o miradas, solo por ser “los hijos de…”.

"Nunca los mostré porque ellos eligieron tener un perfil bajísimo. Y me dijeron: 'Mamá, vos elegiste lo que elegiste, pero nosotros no", comentó en el ciclo de Telefe la ex animadora de La ola está de fiesta que estuvo en pareja con Joe Fernández y Franco Macri y hoy tiene su propia línea de mallas y bikinis.

"Mi hija es arquitecta. Le mando un beso a Giuliana. ¡La amo!", fue todo lo que dijo en la segunda edición del reality. Y a pesar de que hay que andar con lupa para encontrar rastros de su hija, a fin de año Flavia presentó a Gianni, que vino al país a pasar las fiestas con su mamá y su familia.

Orgullosa y emocionada con la visita del chico, que es chef y vive en Dinamarca, no pudo evitar subir algunas postales del encuentro a sus historias, para mostrar lo grande que está “su nene”, que en los últimos días reveló en una entrevista la afección de su salud que lo llevó a dedicarse a la cocina saludable.

“Siempre cociné para mí, para alimentarme de manera sana, porque de nacimiento tengo una enfermedad en el colon por lo que necesito una dieta especial”, contó el joven a revista Hola, quien hoy se destaca en la pastelería "proteica".