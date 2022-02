Este jueves, trascendió que Débora Plager, Marina Calabró y Luis Majul se unen en un programa que dará que hablar a través de la pantalla de LN+. Los periodistas compartirán espcio en un envío que irá de 8:30 a 10.

"Va a ser una conducción de tres con Luis y Débora. Estoy súper feliz, la verdad re linda propuesta", enfatizó Marina Calabró al hablar de su regreso a la televisión tras su paso por el fallido ciclo TV Nostra (América).

Por su parte, recordemos que Débora Plager renunció el año pasado a Intratables (América) tras el desembarco de Alejandro Fantino como conductor del programa de clásico programa de actualidad, y se sumó a la pantalla de LN+. “Estoy muy contenta de incorporarme a LN+. De compartir la pantalla con tan prestigiosos colegas como Alfredo Leuco y Jonatan Viale”, expresó la periodista en una entrevista con LA NACION al momento de concretar su pase.

Finalmente, Luis Majul es una de las figuras de LN+ desde los primeros tiempos de la señal de noticias y seguirá adelante en la grilla como uno de los conductores con una fuerte carga editorial.

Recordemos que Marina Calabró tuvo fuertes conceptos contra Jorge Rial tras el abrupto final que le dio el conductor a TV Nostra. "Creo que no nos merecíamos enterarnos dos horas antes por el simple hecho de que no se filtrara, me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo. Ni Diego, ni Angela, ni yo nos lo merecíamos de esa manera", expresó la periodista en aquella oportunidad.

Además agregó: "Yo venía hablando bastante con Jorge por temas del programa y no tuve ningún indicio, ningún mensaje que pudiera hacerme prever este fina. Nosotros fuimos convocados para juntarnos a las 18.30 en la oficina de Jorge... Diego (Ramos) avisó que no podía ir porque tenía otro compromiso, así que fuimos Angela (Lerena) y yo. Estaba la productora ejecutiva, el productor... Ellos ya sabían de la decisión, pero Angela y yo nos enteramos ahí mismo, por Jorge, que era el último programa. Fue un balde de agua fría".