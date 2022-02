El enojo de Susana Roccasalvo al volver a su programa

Si hay algo que caracteriza a Susana Roccasalvo es que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Eso va tanto para cuando tiene que informar, revelar una exclusiva, disculparse públicamente o hacerle frente a una injusticia.

Eso fue lo que pasó en la última edición de implacables (El Nueve). La periodista regresó al frente de su programa tras una semana de ausencia debido a un problema en los ojos y su vuelta no fue para nada tranquila porque explotó de enojo al aire.

Como es habitual en aquel espacio de espectáculos, en cada emisión Susana Roccasalvo invita a artistas a promocionar sus trabajos y a hablar de sus obras de teatro, y este sábado fue el turno de Desnudos.

Minutos antes de que salgan al aire dos de sus actrices, la periodista no pudo evitar su enojo con América TV al no permitir la presencia de Sabrina Rojas dado que es figura de dicho canal. La actual pareja del Tucu López está al frente de Emparejados, que viene siendo un verdadero éxito.

Roccasalvo presentó al elenco femenino de la mencionada obra y solo aparecieron Mey Scapola y Brenda Gandini. Ante eso, no pudo evitar expresar lo que pensaba. “Nosotros somos un programa que promociona el teatro, único en la televisión, lo dicen los actores y las actrices”, comenzó.

“Todo el mundo promociona y hay un canal muy cerquita de nuestro que parece ser que a sus artistas no los dejan estar en la pantalla de Canal 9. Lamentable por quienes conducen ahora los nuevos destinos de ese canal. Se están equivocando mal pero no importa”, continuó Susana.

Y para cerrar y poder darle pie a la entrevista dijo furiosa: “Lo vamos a dejar ahí porque si me enojo, voy a molestar muchísimo a gente que lamentablemente quiero. A Sabrina Rojas el canal donde trabaja no le permite promocionar la obra, así que no la tenemos. Te mandamos un beso enorme, competencia lamentable y desleal pero lo vamos a dejar ahí”.

No es la primera vez que situaciones como estas se presentan entre los canales de televisión. El medio es chico, la competencia es grande, y algunas figuras, como Susana Roccasalvo, no tienen miedo en decir lo que consideran justo al aire.