Mercedes Funes dio detalles fuertísimos sobre su denuncia Fabián Gianola: "No es fácil para..."

Mercedes Funes es otra de las artistas argentinas que se sumó a la causa judicial que se lleva adelante a raíz de las denuncias por abuso y acoso sexual hacia Fabián Gianola. Muchas mujeres relacionadas con el espectáculo declararon en su contra, y están a la espera de una nueva instancia en Tribunales.

En esta nueva oportunidad la actriz salió a defender su postura sobre esta situación, ya que previamente había escrito un breve relato en su cuenta personal de Twitter. "Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles.

#SomosPocosYNosConocemosMucho", había manifestado la ex pareja de Nicolás Vázquez.

En referencia a estos dichos, Mercedes salió a aclarar el panorama debido a la gran cantidad de mensajes que le han llegado luego de realizar esta publicación. Al respecto afirmó: "Yo hice un escrito en Twitter y debo ser muy cuidadosa con mis palabras porque todo tiene un tinte distinto”.

Así mismo, agregó: “Sé lo que escribí y por qué lo escribí, es un tema que no quiero entorpecer. Me parece que la prudencia es lo más valioso", asegurando que su opinión no cambió pero que por momentos se arrepiente de haberlo hecho públicamente debido a la gravedad del tema.

Sobre el final de su relato, se puso en los zapatos de las denunciantes y defendió a cada una de ellas desde el lado de mujer y artista. "Los tiempos están cambiando, ya no es vergonzoso contar si alguien necesita contar. Ya hay un colchón de personas que escuchan con amor y bienvenido el cambio”, manifestó.

Y luego, habló sobre el momento en que una persona se acerca a una comisaría o levanta un teléfono para realizar una denuncia por abuso o acoso sexual. Sobre esta temática sentenció: “No es fácil para las personas que deciden hablar, hay personas que necesitan contarlo y personas que no. Hay personas que no supieron como manejarlo y personas que sí”.

Mientras todo el hecho judicial se lleva a cabo, Fabián Gianola presentó en los últimos días a su nueva pareja. Este acontecimiento generó un abanico de críticas por parte de los medios de comunicación y principalmente de todas las mujeres que forman parte de ellos, sin poder creer lo que está ocurriendo.

A partir de esto, es que muchas de ellas tomaron la decisión de salir a expresarse en público. Tal como lo hizo Mercedes Funes, quien se encargó de dar a conocer su opinión y afirmar nuevamente lo que para ella significa el actor hoy en día.