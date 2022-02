Mariano Iúdica contó por qué rechazó conducir Intrusos

Luego de que Jorge Rial abandonara Intrusos, y siguieran la posta Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el mítico programa de espectáculos del canal América quedó bajo la conducción de Flor de la V. Sin embargo, Mariano Iúdica reveló que fue convocado para ocupar el rol, pero lo rechazó.

"Sí, me lo ofrecieron...", admitió el conductor de Polémica en el bar (América) en diálogo con Paparazzi. "No me da. Hay que jugar en una cancha que no la sé. Hacer espectáculos y chimento no es para todos... Es muy importante esa silla, tiene peso... Es difícil", reflexionó Mariano.

Y agregó: "Siento que hay que tener una cintura y una manera de conducir y manejar un panel que no me sale. Me gusta más 'participante número uno, participante número dos', o dejar que todos se maten. Hacer chimentos no es para cualquiera", sentenció.

El nuevo Intrusos

Intrusos continúa en constante cambio. Son varias las pruebas que se llevan a cabo para que el ciclo de chimentos encuentre un sello propio, que lo diferencie de la impronta que le imprimió Rial durante los últimos 20 años. Tras un breve tiempo bajo la conducción de Pallares y Lussich, fue Flor de la V la elegida para capitanear el mítico programa de América TV.

El panel quedó integrado por Virginia Gallardo y Maite Peñoñori. Además, regresaron al ciclo Marcela Tauro y Augusto Tartúfoli. También se sumó Lucas Bertero.

En su momento se dijo que volvería Luis Ventura, pero finalmente no fue así. El periodista y conductor de Secretos Verdaderos seguirá en el equipo de A la tarde con Karina Mazzocco, además de hacer su clásico programa de los sábados.