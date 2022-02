Luciana Salazar reveló cómo fue la charla con Matilda sobre su papá

La vida de Luciana Salazar cambió totalmente con la llegada de Matilda hace poco más de cuatro años. Desde que la niña de cabello dorado aterrizó en este mundo, hubo muchísimas especulaciones sobre si Martín Redrado tenía algo que ver con la paternidad.

La verdad es que Luli Pop decidió recurrir a la técnica de subrogación de vientre en Estados Unidos. Aquel tratamiento permite que haya una donación tanto de óvulo como de esperma, y en el caso del aporte masculino ella misma admitió que era totalmente anónimo.

Sin embargo, Luciana Salazar siempre supo que, como en cualquier familia monoparental, en algún momento llegaría la pregunta sobre quién era su papá. Más cuando los niños comienzan el colegio y les surgen dudas sobre las realidades de sus compañeritos de sala.

Finalmente el momento llegó. "¿Yo por qué no tengo papá?”, le preguntó la pequeña Matilda a su mamá. Y fue la mismísima modelo quien reveló cómo abordó la situación en una reciente entrevista cargada de honestidad.

En diálogo con el medio chileno Las últimas noticias, la rubia contó cómo se presentó la situación para que comenzara la charla: “Estábamos viendo la serie animada Peppa Pig y justo estaba en esa parte donde Peppa presenta a su familia y me preguntó”.

"Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes. Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad”, sumó Luli Salazar.

Luego, la mediática contó cómo lo habló con su hija: “Es la primera vez que pregunta, así que traté de contestarle de la manera más simple posible la verdad. Hay cosas que me guardo para mí y para ella, pero le expliqué que todas las familias son diferentes, pero que siguen siendo familia”.

Ante la consulta de cómo se tomó Matilda la explicación, aseguró que “no se enredó; fue fácil y normal. No me iba a ponerle a explicar lo del vientre subrogado. Sé que más adelante vendrán más preguntas y ahí le daré dando las respuestas que ella necesite”.

Para cerrar, Luciana confesó que luego de esta difícil conversación la pequeña le reveló que le gustaría tener un papá. Qué golpe duro.