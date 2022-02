Tras alarmar a sus seguidores, Karina La Princesita se sinceró sobre el difícil momento que está pasando

Karina La Princesita rompió el silencio tras alarmar a sus seguidores hace unos días con un devastador posteo. Luego, tras las versiones de que su malestar se debería a su separación, la popular cantante decidió aclarar los tantos y se sinceró sobre el difícil momento que está pasando.

Recordemos que la arista había escrito hace unos días en sus historias de Instagram: “Creo que no soy de abrirme demasiado pero a mi me cuesta estar bien, a veces. Soy una persona que me siento, por momentos, muy triste. Y, en este momento, no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida. Y no me vengan con que hay gente que está peor porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas y, por ende, a veces me cuesta mucho sentirme bien”.

En esa oportunidad, Karina La Princesita también expresó: “Quiero decirles que verles la cara al cantar me hace sentir por un instante especial, cosa que no siempre me pasa. Gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá la vida se encargue de ustedes también”.

Tras su abatido mensaje, se agitaron rumores de que su tristeza tendría que ver con su ruputra con Nicolás Furman. De hecho, la revista Paparazzi publicó una nota en la que se sugería que la cantante atraviesa un cuadro de depresión.

Para frenar las noticias erróneas, Karina La Princesita citó la mencionada fuente y retrucó: “Perdón pero gran bolu... Mentira totalmente”.

Luego agregó contundente: “Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro muy tristes desde hace tiempo. Las cuales pensé que no, pero en realidad si me habían afectado mucho. Y nada tiene que ver con infidelidad ni con un tema de pareja. Respeten un poco antes de inventar historias. Gracias”.

Finalmente, Karina La Princesita sentenció: “A la salud mental hay que respetarla”. Como es habitual, los seguidores de la artista le ofrecieron su apoyo incondicional.