El descarnado mensaje de Martita Fort por la muerte de Gustavo Martínez

Tras la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, quien murió tras caer desde el piso 21 del edificio donde vivía ubicado en el barrio de Belgrano, y luego de las fuertes duras de su hermano Felipe, ahora le tocó el turno a Martita Fort. La joven utilizó sus redes sociales para expresarse sobre lo sucedido y las repercusiones de la noticia.

"Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, ni escuché nada. Ni sospeché nada, porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo", escribió en una historia de Instagram. "No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y, apenas terminó, al rato me entero de la noticia", agregó.

"Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona", reclamó, en sintonía a lo que más temprano había expresado su hermano.

Finalmente, cerró: "De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD (que en paz descanses) Gus, mi padrino"

Minutos más tarde volvió a las redes sociales. "Algo más para agregar", comenzó diciendo Martita. La familia estuvo diciendo que somos unos desagradecidos, que siempre lo dejamos solo, y mi respuesta es tan simple como esta: Nunca lo dejamos solos, los encargados de llevarlo al médico a hacerle estudios mientras nosotros estábamos estudiando era mi abogado Cesar Carozza", expresó.

Luego, continuó: "Las festividades siempre las pasábamos de viaje, cosa que él no tenía ganas de venir y cuando lo invitaba a un lugar prefería quedarse en casa".

"Y no hablen sin saber, porque hay cosas para hablar pero es un momento todavía muy delicado para sacarlo a la luz. Pero por favor, dejen de tirar este tipo de comentarios", concluyó.