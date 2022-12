Así está hoy el hijo de Sabrina Garciarena y Germán Paolosky que terminó en jardín de infantes

La actriz Sabrina Garciarena expresó todo su orgullo en las redes sociales al compartir las fotos de la graduación de su hijo Beltrán, que cerró una hermosa etapa de su vida al terminar el jardín de infantes.



Muy emocionada, la actriz quiso compartir con sus seguidores de Instagram las imágenes de la celebración emotiva en la que estuvo presente toda la familia y en la que el pequeño Beltran fue el gran protagonista.



“Mi deseo es que crezcas sano, feliz y rodeado de amor junto a tus afectos”, escribió Sabrina Garciarena en su cuenta de Instagram, en donde se la vio como una madre muy orgullosa con su “egresadito”.





Beltrán se graduó del jardín de infantes y por esa razón Sabrina compartió varias postales del momento compartido en familia. El único ausente del gran evento fue Germán Paolosky, quien se encuentra cubriendo el Mundial de Qatar.



“Nos despedimos del jardín. Orgullosa de vos, Beltrán. Te amo. Te admiro. Hoy termina una etapa hermosa, pero arranca una nueva aventura. Sos mi vida. Mi felicidad es verte crecer”, expresó la actriz.



No fue un año más para Sabrina en cuanto a la maternidad y por ese motivo se animó a hablar del lado B de este rol tan especial, algo que raramente se escucha en los medios de comunicación.





“Algunos días me acuesto a las dos de la mañana. Llevo a los chicos al colegio, voy al gimnasio a entrenarme porque es parte de mi trabajo. No paro y estoy con todas las pilas. Pero me pasa que me preguntan. ‘¿Estás bien?’. Y les respondo que no, soy mamá, estoy agotada”, comentó Sabrina en una entrevista con Pronto.



Esa fue, sin dudas, una reflexión que muchas madres celebraron que se hiciera pública, ya que no es algo común que las grandes celebrities muestren este lado de la maternidad del que poco se habla.