La polémica postura de Jessica Chastain sobre la guerra en Ucrania

En el mundo actual, hay muchas injusticias que se suceden a la vez, ya sea por conflictos armados, desigualdades sostenidas en el tiempo, sometimientos de ciertos grupos de poder a otros estados más débiles, y otros tipos de problemáticas que cierta cantidad de celebridades no pueden tolerar, por lo que alzan su voz.

Si hay algo que se puede destacar de Jessica Chastain, además de su talento actoral, es su compromiso con las causas que considera justas, poniendo todo de sí para darles visibilidad y hasta sentando su posición ante diversas situaciones de género dentro de Estados Unidos. Pero también tiene sentada su posición en los conflictos internacionales.

El conflicto entre Ucrania y Rusia fue una de las escenas geopolíticas más mencionadas durante gran parte del 2022 y mantuvo a todo el mundo expectante. Los medios de comunicación masivos, las redes sociales y las celebridades se pusieron todos del lado azul y amarillo, adoptando esos colores en sus logotipos o usando sus banderas en señal de apoyo.

Sin embargo, en una reciente entrevista de la revista Marie Claire, Chastain tuvo palabras bastante resonantes acerca del foco que se hace sobre el tema. “Voy a decir algo controvertido en este momento, y me he tomado una Margarita, así que nadie me detiene”, introdujo. “Hice mucha prensa recientemente, y mucha gente quiere hablar sobre Ucrania. Pero cuando menciono a Irán, nadie quiere hablar de eso”, sentenció.

“Ambos son importantes y merecen apoyo internacional”, expresó Jessica reclamando por el poco tratamiento que se le da al conflicto en la República Islámica de Irán, y agrega: “Creo que la iraní es una revolución liderada por mujeres, y creo que en Ucrania la mayoría son personas blancas”.

Este reclamo viene a cuenta de que no es la primera vez que se proclama sobre el tema de la violencia en el país de Oriente Medio, el cual se exacerbó con la sospechosa muerte de Mahsa Amini, una mujer iraní de 22 años, luego de ser arrestada por usar el hiyab de manera incorrecta. La actriz usó sus redes sociales para mostrar su descontento con la falta de respuestas a este caso, y lo hizo con una foto suya, luciendo una remera con el nombre de Mahsa.

Además, este caso resuena mucho en Chastain, ya que se describe a sí misma como ferozmente protectora con las mujeres. “Para mí, es mi gran lucha. Utilizo mi trabajo para tratar de celebrar a las mujeres, pero también las celebro como seres humanos”, manifiesta.

Se puede decir que la actriz Jessica Chastain persigue la misión de denunciar todas las injusticias y hacerlas visible, no solo aquellas que pueden ser más amigables con Occidente, sino también aquellas que el prime time y los algoritmos no muestran.