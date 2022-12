El labial rojo ideal para Navidad según tu tono de piel

Si nos preguntan cuáles son los colores de la Navidad, la mayoría responderá rojo y verde. Aunque también se usan los dorados y platas, estos dos colores son los más representativos en alusión al 25 de diciembre, al árbol navideño y al amor que nos rodea durante ese día único en el año.

El rojo es el que más se suele usar en prendas, complementos, accesorios o maquillaje. Hoy nos detendremos para que conozcan cuál sería el tono especial de labial para ti según tu color de piel. No existe un solo rojo ni tampoco un solo tono de piel, por eso analizamos el indicado para cada una esta Navidad.

Piel blanca

Pieles blancas = rojos oscuros como rubí, granate, borgoña. Foto: InStyle.

Las pieles blancas son las que más se ven favorecidas con labiales rojos. Sin embargo, los tonos más oscuros como el borgoña permitirán que tu rostro brille y, aún más, si tienes pelo negro o castaño oscuro como Lily Collins.

Piel rosada

Pieles rosadas = rojos cereza o mezclados con rosado oscuro. Foto: Filter Famous.

Dentro de las pieles frías, encontramos otro tono como el rosado. La mayoría de las mujeres que tienen este color en su piel suelen ser pelirrojas o con tendencia a los colores rojizos como la actriz Jessica Chastain.

El rojo y el rosa son colores complementarios, por ende, esta Navidad elige algún labial mate en un rojo cereza o que tenga algún toque de rosa oscuro. El cambio en tu rostro se producirá enseguida.

Piel beige

Pieles beige = rojos carmesí o similares al fucsia. Foto: InStyle.

Hay pieles que no tienen una base cálida o fría, sino que ocupan un lugar en el medio de ambas. Son tonos que van muy bien con colores oscuros y claros. Sofia Vergara es una de las famosas que cuenta con este tipo de piel.

En la fotografía, podemos verla con sus labios en rojo carmesí, una de las tonalidades más clásicas que existen. El carmesí tiene mucha carga de rosado, lo cual lo hace perfecto para estas pieles que no necesitan de un rojo más profundo.

Piel trigueña

Pieles trigueñas = rojos pasión o brillantes. Foto: Harpers Bazaar.

Jennifer Lopez se vistió de Navidad con un sweater y labial, ambos en rojo. La cantante se caracteriza por su piel trigueña, un tono de origen más cálido y más cercano a los marrones. Si tienes este color de tez, tu mejor opción será un rojo pasión brillante.

El hecho de que no sea matte permite que el rojo resalte más, ya que si no lo es, luce más parecido al marrón con quién comparten la gama de los tierra. El resultado será que tus labios no se impondrán sobre tu piel y perderás el sentido del rojo.

Piel oliva

Pieles olivas = rojos matte. Foto: Style Bistro.

El oliva es otro tono de piel relacionado a los colores fríos. Un ejemplo es Rihanna que tiene un tono oliva en una piel más tropical o marrón. Este verde puede aparecer en mujeres con pieles trigueñas o blancas también, ya que se presenta en ambos extremos.

El oliva y el rojo son opuestos y suelen quedar bien cuando comparten la misma base de color: matte, brillante, satinado, entre otras. La cantante apostó por un rojo parecido al carmesí, aunque con tintes más rojizos y de base matte que combinaba a la perfección con su piel.

Piel oscura

Pieles oscuras = rojos cobrizos o claros. Foto: Style Bistro.

Una mujer con piel oscura debe saber que los colores oscuros en su cuerpo, no tendrán la misma impronta que los pasteles, blancos o vibrantes. Es muy importante saberlo con el objetivo de que sepan cuáles son sus tonos más favorecedores para no apagar su piel. Lupita Nyong'o comparte esta lección eligiendo un labial rojo casi bronce con gloss. Los glosses son ideales para resaltar labios que necesiten marcarse más. Y la tonalidad clara ayuda a que su piel se contraste con su labial.

¿Ya encontraste cuál es tu labial rojo que sí o sí usarás esta Navidad?