Tras quedar eliminada de Gran Hermano, Daniela se quebró al escuchar todo lo que dijo Thiago sobre ella

Daniela atravesó este martes un duro momento en Gran Hermano (Telefe), tras ser eliminada por un amplio margen de votos del público. En diálogo con los panelistas del reality, la joven rompió en llanto tras escuchar lo que dijo Thiago sobre ella.

La exparticipante y el jugador de González Catán estuvieron en un romance que fue seguido con atención por las cámaras de Gran Hermano, y ahora Daniela confesó que ella se había enganchado más que él en la historia que no tenía mucho futuro.

En la más reciente gala del programa más visto del país, la reciente expulsada de Gran Hermano tuvo la chance de escuchar entre otras cosas que Thiago la había estado "aguantando", pero que no sentía demasiada atracción por ella.

A la hora de exponer los planteos de Thiago, Santiago del Moro le comentó a Daniela: “Hay mucho para poner de Thiago. La queja de él siempre fue que eras demasiado invasiva, que estabas todo el tiempo arriba suyo, que llorabas mucho...Y en un momento también empieza a hablar y dice que ojalá que entre alguien que a vos te guste así te sacaba de encima”.

Sorprendida por la situación y aclarando que Thiago nunca le había dicho tales cosas durante su estadía en Gran Hermano, Daniela remarcó entre lágrimas: “Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero él no me decía las cosas así. Me decía otra cosa. O me lo dibujaba de otra manera diciéndome que estábamos bien, que le gustaba estar conmigo...No me decía tampoco que era pesada”.

Luego la joven agregó: “Si hubiera sido sincero desde el primer momento yo no lo presionaba tanto. De hecho, yo sentía que tenía presión de él hacia mí. Cuando voy a hablar le digo: ‘Thiago, me está pasando esto, esto y esto con vos. Contame que te pasa conmigo y vemos qué hacemos’”.

Finalmente, la exparticipante de Gran Hermano explicó: “¿Sabés lo que pasó con Thiago? El primer mes y medio, estuvo atrás mío. Me abrazaba, me buscaba, me decía piropos...Quería que estuviera con él y yo le decía que no por esto: por la diferencia de edad, porque se iba a ver feo...Yo no quería saber nada. No quería tener tampoco algo por calentura para cagarla. Por eso le decía que no”.