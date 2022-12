Denigraron a los jugadores de la Selección argentina en la TV Pública por no ir a Casa Rosada

En medio de la polémica por la decisión de que los jugadores de la Selección argentina no vayan a celebrar su triunfo en el Mundial de Qatar en Casa Rosada, desde la TV Pública un par de periodistas les dedicaron polémicos conceptos a los futbolistas más adorados por el pueblo.

"Hoy escuché muchas personas que no tienen nada que ver con el Frente de Todos decir públicamente: ‘Che, a mí no me parecía mal que vayan, es la Casa de Gobierno, el Gobierno es de todos’", enfatizó la conductora de la TV Püblica Lucila Trujillo sobre la polémica alrededor de los jugadores de la Selección argentina y su ausencia en los balcones de la Casa Rosada.

A lo que el periodista Nicolás Fiorentino lanzó el comentario retrucó contundente: "Acá el análisis es otro: son jugadores a los que nosotros les pedimos que compitan a la más alta élite, en los clubes más importantes del mundo y terminan siendo lo que yo dije antes. Perdón por lo que voy a decir, tal vez es el momento más incómodo, porque en este momento son ídolos nacionales y populares, pero la gran mayoría de los futbolistas profesionales son unos desclasados".

La repercursión por los dichos de los comunicadores de la TV Pública no tardó en estallar en las redes sociales, y en Twitter se multiplicaron mensajes de repudio. "Son desclasados porque no van a Casa de Gobierno, pero surgió de ellos venir a festejar con la gente. Más resentido y ensobrado no se consigue", "Por eso me banqué escucharlo al mufa de De Paoli en TyC, no quería ni pasar por la TV Pública cuando cambiaba de canal", "Capaz que si el Gobierno no hubiera dejado en Aduana los respiradores que Messi le quiso donar al hospital de niños, estarían un poquito más predispuestos a ir jajaja"; fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Los jugadores de la Selección argentina salieron este martes a las 11:30 del predio de la AFA en colectivos organizados en caravana. Si bien en la Casa Rosada todo estaría organizado para recibir a los jugadores, según trascendió, los protagonistas de este triunfo no estarían interesados en darle un tinte político a la victoria.