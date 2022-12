Apareció Silvestre, el hijo de Juanita Viale: así está hoy

Juana Viale cerró un gran 2022 con la conducción de los almuerzos, por El Trece, y el viernes grabó el último programa del año. La última emisión tendrá a Mirtha Legrand y a su nieta en la conducción conjunta.



A la salida de la última grabación, Juana Viale se detuvo en su auto para dialogar con el móvil de LAM, pero su acompañante fue quien llamó más la atención: a su lado estaba Silvestre Valenzuela, uno de los tres hijos que la actriz tuvo con el actor chileno Gonzalo Valenzuela.



El adolescente de 14 años nunca miró a la cámara, pero pudo verse que estaba vestido con la camiseta de la Selección Argentina y mirando su celular mientras su madre, Juana Viale, hablaba con la prensa.



Silvestre nació el 23 de enero de 2008 y es el primer hijo que tuvo la pareja de Juana y Gonzalo Valenzuela. Durante la cuarentena, el adolescente decidió mudarse a Chile y seguir cursando sus estudios en el país de su papá, tal como contó Juana en sus almuerzos durante el 2021.



“Este verano no sé a dónde voy, capaz al sur de Chile, pero me voy a disfrutar un poco de la naturaleza, pero voy con algunos de los chicos, porque cada uno es libre de elegir quién quiere venir y unirse”, expresó Juana Viale en el móvil.



Por su parte, Gonzalo Valenzuela, cuando fue consultado sobre la familia que formó junto a Juana Viale, comentó: “Vine a la Argentina por primera vez en 2003, contratado para trabajar después de hacer la serie Machos en Chile, y me quedé a vivir acá, en Puerto Madero, para hacer la novela Doble Vida”.

Juana Viale y su hijo Silvestre. Foto: captura de televisión.



“Haciendo esa serie la conocí a Juana y me enamoré profundamente. Estuve diez años con ella y tuvimos tres hijos”, sostuvo el actor chileno hace un tiempo ante la pregunta sobre su vínculo con Juana Viale.



Con respecto a la educación de sus hijos, Gonzalo Valenzuela reveló que no quiere repetir el modelo que recibió de niño. “Yo agradezco la crianza que tuve, pero no la quiero repetir, fueron demasiados estrictos. Estuve en un colegio donde nunca quise estar, era una educación muy rigurosa, lo cual te entrega un montón de disciplina, pero yo no quiero repetir eso con mis niños, quiero que ellos se abran a que hay miles de oportunidades”, comentó.

Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela.