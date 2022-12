La hermana de Camila, la nueva de Gran Hermano, contó todos sus secretos: "Tenía la valija armada para..."

El pasado jueves, la casa de Gran Hermano se revolucionó con el ingreso de dos nuevos integrantes: Ariel y Camila, que ya son vistos de reojo por distintos sectores de la casa por variadas razones.



Por un lado, Ariel es visto con mala cara por Alfa, dado que por una cuestión generacional y por adelantar que pasará mucho tiempo en la cocina, su territorio junto con Romina, situación que lo inquietó.



Por otro lado, Camila es seguida muy de cerca por el ojo de las mujeres de la casa, que son cada vez menos, ya que sólo quedaron Coti, Julieta, Romina y Daniela. Hay que recordar que el próximo domingo se irá una de ella, luego de que Thiago salvara a Alexis, El Conejo.



En ese contexto, Florencia, la hermana gemela de Camila, estuvo de visita en LAM para contar detalles de la nueva participante de Gran Hermano, que promete dará que hablar por su personalidad intensa y avasallante.



“No había visto mucho. Le afectó mucho lo de mi papá y necesitaba despejarse de esa situación. Literalmente nos afectó a las dos. Ella tuvo que tomarse un tiempo para procesar. Estuvo alejada un mes. Miró por arriba, pero ese mes se descolgó”, comentó Florencia.



“Hizo todos los castings, pero no llegó a entrar. Cuando le dijeron que era suplente armó la valija y no la desarmó nunca más. Se fue, dejó la valija igual y si la llamaban volvía”, reveló la hermana de Camila en charla con LAM.

Camila, de Gran Hermano. Foto. captura de TV.



En ese momento, Yanina Latorre contó que ya tenía el dato de que ella ingresaría a la casa. “Cuando me enteré, le escribí, me contestó. Le pregunté si era verdad que iba a entrar. A mí me llegó el dato, pero antes de contarlo le pregunto. La stalkee, ahí me di cuenta lo del padre, vi que era pianista. Hablamos, muy simpática. Le pregunté si era verdad que entraba y no me dijo nada. Ahí confirmé que entraba”, detalló la panelista.



“En ese momento no había nada confirmado. No sabía”, aclaró Florencia sobre la no respuesta a Yanina Latorre. “A mí me habían dicho que era ella, desde adentro”, aseguró la panelista. “Tenía miedo de perder la oportunidad. Te ama ella”, cerró la hermana de Camila.