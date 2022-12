Marisa Brel enfureció por las acusaciones en Gran Hermano y amenazó a dos famosos

Una nueva polémica se desató en Gran Hermano hace algunos días tras el cruce entre Marisa Brel y Laura Ubfal. Es más, hace algunas horas la panelista se hizo presente en las redes sociales y volvió a cargar contra la exconductora del programa Gossip.

Fue mediante su cuenta de Twitter donde Marisa escribió: "No voy a permitir que la señora @laubfal mienta sobre mis dichos. Nunca dije que las mujeres no pueden trabajar. Yo trabajo desde los 15 años y doy trabajo a más de 1000 mujeres. Dije que yo no podría estar dos meses sin saber nada de mis hijos. Exijo disculpas públicas".

"Yo amo que las mujeres sean independientes. A mí nunca me mantuvo un hombre. Nunca. Me hice de abajo y tengo todo lo que tengo gracias a mi trabajo. Enseño a las mujeres de Argentina y toda América y España a ser emprendedoras. Soy libre e independiente", agregó.

Y continuó: "Cada mujer es libre de elegir sus elecciones. Si alguien elige separarse de su bebé y no saber de él por 4 meses, es su decisión. Yo no lo haría. Ese es el punto. Mi imagen pública es parte de mi trabajo y no voy a permitir que @laubfal me injurie e instale en la sociedad que critico a las mujeres que trabajan".

Fue entonces cuando Marisa agregó: "Espero sus disculpas por haber mentido sobre mí. Si no a la Justicia. En 30 años de periodista, nunca una compañera hizo algo así. Vieron el lío que se armó porque dije lo que muchas mujeres, muchas mamás pensamos, ¿no? Que no podemos estar más de un día sin saber nada de nuestros hijos, sobre todo si son chiquititos".

"Me la re banco que dije eso, no juzgué a Romina, que haga lo que quiera, que no yo no esté de acuerdo eso no es juzgar, para mí no está bueno, pero que haga lo que quiera. Si es juzgar es muy finito, no lo sé, yo no lo haría. Hace dos meses que (Romina) está sin saber cómo están sus tres hijas", expresó Marisa.

No todo quedó ahí porque siguió: "Se dice que no es por algo económico, entonces es por su deseo de ser famosa, yo por las cosas que escucho de ella... la felicito, admiro su templanza de cómo se la banca. Yo no tengo la verdad absoluta pero mi enojo va por otro lado: ayer una me dice 'ojo que Laura Ubfal en Intrusos te está matando' y cuando miré el programa casi me muero".