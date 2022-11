El director de Duro de Matar reveló qué película se arrepiente de no haber filmado

El director estadounidense John McTiernan (Duro de Matar, Depredador, El último gran héroe) fue el plato fuerte del domingo en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y lanzó duras definiciones sobre el cine de superhéroes tras hacer un breve repaso por su carrera. Además, sorprendió a todos al revelar qué película se arrepiente de no haber filmado.

"Los hombres siempre han representado de manera gráfica su época, desde los hombres de la cavernas. Siempre se representaban a los poderosos: reyes, faraones, etc.", explicó su visión McTiernan.

John McTiernan brindó una charla en el Festival

Y agregó: "A mediados de los '90 los grandes estudios fueron comprados por las corporaciones y solo buscan maximizar sus ganancias. Esto no pasaba antes. Dejaron de hacer películas sobre el hombre común y comenzaron a hacer de magos, superhéroes y cuestiones de ese tipo. Esto es una acción política y una contrarrevolución que no hay que perder de vista".

En este sentido, el director de Duro de Matar y Depredador aseguró que tiene 5 proyectos que quiere llevar a cabo, pero que no consigue financiación. "Espero tener la salud y la fuerza para completarlos. Tengo opiniones fuertes sobre la mayoría de los temas y no trabajo en películas que no respeto", sostuvo el director de 71 años al dejar en claro que no trabajaría en películas de superhéroes.

John McTiernan no está contento con la situación actual del cine

El repaso por su carrera

En la charla que dio en el Club Español de Mar del Plata, de la cual mucha gente se quedó afuera a raíz de que rápidamente se colmó el salón del lugar, McTiernan realizó un breve repaso de su carrera como director y le dio algunos consejos a los futuros realizadores.

"Cuando estaba estudiando cine me di cuenta que conocía muchas películas de 20 años atrás. Esto se debe a que mi madre era una persona muy energética a la que mi padre no dejaba ir a trabajar. Cuando se aburría me llevaba al cine. No me llevaba a ver películas para niños, eran películas muy cargadas que me fueron formando", recordó McTiernan.

"Mi método es aprenderme películas casi de memoria. Empecé con La Naranja Mecánica de Kubrick que tiene 660 planos. Me aprendí de memoria qué hacía la cámara en cada escena y en cada plano. Hice lo mismo con una película de Fellini", agregó el director de La caza del octubre rojo.

La película que se arrepiente de no haber filmado

"La única película que rechacé y que me arrepiento de no haber hecho es Corazón Valiente (Braveheart). No me lo pidió Mel Gibson directamente, pero lo hizo a través de su agente. El guionista era demasiado creído y no lo pude soportar. Después me arrepentí porque Mel me dijo que realmente quería que la hiciera yo. Lamenté mucho no haber trabajado en esa película", recordó McTiernan.