Federico Galiana, integrante de Opus Cuatro: "Nos retiramos de los escenarios, pero vamos a seguir presentes"

Este viernes, a las 21:30, en el Teatro Mendoza, Opus Cuatro, el legendario cuarteto vocal, brindará su último show en la provincia en esta gira con la que le están diciendo adiós a los escenarios.

Participarán de este espectáculo los actuales integrantes: Simón Fahey, Diego Namor, Federico Galiana y el histórico Andrés Bugallo, junto al mendocino Javier Rodríguez, que, a lo largo de las últimas décadas, frecuentemente formó parte y fue el "Opus cinco"

Previo a uno de los ensayos generales, MDZ dialogó en exclusiva con Federico Galiana, uno de los fundadores de Opus Cuatro, quien confesó que el grupo con la provincia "tiene un interés particular porque tiene una actividad musical y coral muy desarrollada, además que tenemos muchos amigos, hay paisajes maravillosos y tienen un vino increíble".

Federico Galiana, uno de los fundadores de Opus Cuatro.

"Mendoza es una ciudad que nos ha cobijado en infinidad de ocasiones y lugares. Por lo pronto cerramos cuatro Cantapueblos a lo largo de 15 años, actuamos en el teatro Independencia, en el Cerro de la Gloria, en muchos lugares y siempre con mucha calidez. Esta despedida de la provincia será muy emotiva", agregó Galiana.

Se sumarán a esta celebración los anfitriones del Coro de la Ciudad de Mendoza, dirigido por Eleonora Fernández, y el Coro de la Legislatura de Mendoza, dirigido por Alejandro Scarpetta, además del músico mendocino Javier Rodríguez.

Alejandro Scarpetta, director del Coro de la Legislatura, junto a Federico Galiana.

"Javier ha sido un muleto en muchas ocasiones. Hizo dos de las 30 giras que hicimos por Europa, es un querido compañero y un músico talentosísimo", dijo el artista que cumplió 54 años al frente de Opus Cuatro, grupo creado por él junto a Alberto Hassan y los hermanos Lino y Antonio Bugallo.

"También estará Andrés Bugallo que es de la historia nuestra porque sus tíos fueron fundadores del conjunto", adelantó sobre el espectáculo de este viernes, que si bien será uno de los más de 8000 que han realizado, será el último en Mendoza.

"Siempre hay una adrenalina en cada una de las presentaciones, sean más o menos trascendentales. Hay gente que me pregunta si no estamos tristes que terminamos y la verdad es que no porque tenemos el privilegio de poder cerrar el ciclo y despedirnos del público. Hay casos en donde el público asiste a ver a un artista sin saber que es la última actuación de él porque luego se separa el grupo o lo que sea. Nosotros nos retiramos de los escenarios, pero vamos a seguir presentes", explica Galiana antes de enumerar la cantidad de videos realizados, los 24 discos y conciertos grabados en vivo que tienen en las distintas plataformas. Opus Cuatro y los coros ensayaron en la Legislatura provincial.

"Nos vamos a encargar de mantener viva esa llamita, pero no subiremos a los escenarios. Más allá que ha sido un medio de vida, ha sido un modo de vida y yo siempre me sentiré y seré un Opus Cuatro para la gente. Ellos son el motivo de la existencia del grupo y de la perdurabilidad", finalizó Federico Galiana, uno de los músicos más reconocidos dentro del ambiente.