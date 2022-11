La China Suárez reveló el trastorno que casi la dejó sin trabajo en la adolescencia

Radiante, impoluta e ícono de muchas mujeres. La China Suárez se destaca en el océano del espectáculo por su belleza, esa que imanta, que genera atracción y una montaña de elogios permanentes por sus rasgos distintivos. No obstante, en la adolescencia sufrió un flagelo en su piel.

La novia de Rusherking luce siempre impecable, aun en esas situaciones de entre casa, las que ama mostrar en sus redes sociales, ya sea jugando con sus hijos o con una apariencia más relajada en cuanto a la apariencia, una situación que maximizó desde que armó la pareja con el joven músico y se muestra con outfit más cancheros.

El cuidado de su imagen, y su físico, implica un arduo trabajo, porque se erige en un capital profesional también por su desempeño como modelo, para protagonizar campañas de enormes marcas, y también por lo que necesita para mantenerse en la industria de la televisión y el cine.

Detrás de esa sensación angelical se engloba una enorme gama de tratamientos estéticos, mucho estudio de productos cosméticos y también rutinas de entrenamiento. Por eso nadie imaginaba que en otra época de su vida padeció un problemática con su dermis.

En el contexto de una entrevista para la prestigiosa revista Vogue, un referente mundial de la moda, la China abrió las puertas de su casa y su intimidad para exhibir el contenido de su neceser, esos artículos que la acompañan a sol y sombra en lo estético.

Y así recordó lo que le produce verse en producciones televisivas de la adolescencia, cuando brillaba en envíos de Cris Morena principalmente. En esos años su rostro, siempre bello, poseía una presencia mucho más marcada del maquillaje.

Así llegó la explicación de sus cambios y su mirada complemente opuesta a lo que accedía en ese periodo. "Cada vez me maquillo menos. Comencé de muy pequeña a trabajar y reconozco que en televisión se maquilla mucho, y ahora me veo y siento que no lo necesitaba", contó.

Y en definitiva, Suárez confesó el problema de salud que prácticamente puso en peligro su carrera: "De chica tuve mucho acné y tuve que hacer tratamientos con láser, ir a la dermatóloga... Estaba trabajando en televisión y en cámara se veía mucho y hubo un tema con la continuidad así que fue un tema en ese momento".