La polémica frase de Camila Homs al referirse a su situación sentimental: "No todas las parejas..."

Desde que se separó de Rodrigo de Paul, Camila Homs despegó al máximo su carrera como modelo y, aunque no lo buscaba, como figura mediática. La batalla campal que vivió contra el ídolo de la Selección Argentina por la división de bienes y la manutención de sus dos hijos la posicionó en un lugar muy especial dentro de la agenda de los medios especializados en espectáculos.

Pero no fue solo eso, sino que durante mucho tiempo su palabra fue la más buscada por el polémico inicio de la relación sentimental del futbolista con Tini Stoessel, que no coincidía con las fechas de la separación con la modelo.

De una forma u otra, Camila Homs es una de las figuras de este año, por lo que su romance con el empresario Charly Benvenuto, a quien presentó oficialmente el pasado junio, dio también mucho de qué hablar durante los últimos meses.

Siguiendo esa línea, la madre de Francesca y Bautista estuvo protagonizando las últimas semanas rumores de crisis con su pareja. Sin embargo, los dos asistieron y disfrutaron el concierto de Coldplay juntos y desmintieron la supuesta separación.

A su vez, algunos medios aseguraron en las últimas semanas que Rodrigo de Paul estaba bastante celoso por el vínculo que tenía Camila Homs con Charly y que podría estar intentando reconquistar a la madre de sus hijos.

Ahora, Camila estuvo en la fiesta de Los personajes del año de Gente y habló en vivo con Ángel de Brito. En medio de su entrevista, donde mostró su soñado look, contó la verdad sobre su relación con su novio.

“¿Y el novio?”, le preguntó el conductor de LAM (América TV). “Estoy muy bien”, le respondió con una sonrisa pícara. “¿Qué quiere decir ‘estoy muy bien’? ¿Seguís con el chico?”, consultó para recibir una afirmación un tanto dudosa de parte de la modelo.

Ángel de Brito le mencionó si era cierto lo de la separación y ahí se explayó un poco más y generó dudas sobre la continuidad de su relación en el tiempo: “No, no sé si separados. Como dije, no todas las parejas son color de rosa. Hubo una, ni siquiera discusión, pero pasan cosas en las relaciones, no siempre son los picos altos”.