Natalia Carulias se presenta en Mendoza con "Estamos vivos de pedo"

Mientras disfruta del éxito de “Las chicas de la culpa”, Natalia Carulias, la pionera del stand up argentino, presenta su nuevo unipersonal “Estamos vivos de pedo”. La comediante se presenta en Mendoza, de la mano de Grupo Tres Producciones, este viernes 19 de noviembre en el Teatro Selectro.

En este stand up, Natalia se ríe de las cosas cotidianas que le pasan a los de su generación. mujeres que trabajan mientras crían a sus hijos e hijas como pueden, que no entienden de redes, que se olvidan las cosas. sin poder encasillarse bajo un nombre de “generación x”, “milenials”, “pandemials”, Carulias reflexiona sobre la casualidad absurda que permite que sigamos vivos a pesar de todo.

"Han cambiado mucho las herramientas y formas de criarnos. Todo ha cambiado, desde el cómo nos criaron, a cómo vivimos y como hoy lo llevamos al otro extremo. Si sos generacional te vas a sentir identificado", cuenta Natalia Carulias en diálogo con MDZ.

Natalia Carulias fue la primera mujer en hacer stand up del país.

Es cierto que las crianzas han cambiado mucho, ella, según cuenta, fue criada de una manera muy distinta a cómo crió a sus hijos (Santiago, de 10 años, y Santina de 8). "Recuerdo de chiquita que cuando se tapaba el oído se resolvía en la casa. La costumbre era poner un cono de papel de diario y prenderlo fuego, era impensado que salga bien eso, algo que nunca funcionaba sin sentido, hoy eso no se hace más", cuenta muy simpática.

"Ahora se llevó al extremo la crianza porque se hacen re débiles los chicos, en las plazas todo es de goma eva, antes ir a la plaza era ir a una batalla en donde un columpio te podía partir la ceja. O se repite o es todo lo contrario, ahora es más sensible la infancia", cuenta aclarando que ahora es más cuidada y ha mejorado la seguridad en los niños.

Nati hace Stand Up en los escenarios porteños desde hace más de 20 años y hoy integra el exitoso espectáculo Las chicas de la culpa, con el que agotan funciones con meses de anticipación y preparan dos teatros Gran Rex para fin de año.

"En los peores momentos lo único que queda es el humor. En pandemia pasando el peor momento nos funcionó muchísimo a los comediantes porque nos tomaron como compañía para hacerlos reír y olvidarse un poco de todo, desconectarse. Es el mejor momento para nosotros porque hacemos una especie de catarsis. Mis mejores monólogos los escribí en crisis", cuenta Carulias, la primera mujer en hacer stand up del país.

Las Chicas de la Culpa son Natalia, Malena Guinzburg, Connie Ballarini y Fernanda Metilli.

"Al principio me decían que les gustaba mi humor porque escribía como un hombre. Una locura, pero era así. Lo bueno parecía que tenía que ser de un hombre. Hoy por suerte ya no pasa, pero todavía falta. La comedia fue un mundo muy de hombres incluso por nosotras mismas porque no estuvimos cómodas en ese lugar. Ya no hay humor femenino o masculino", analiza y explica.

"Las cosas van cambiando y está bien que cambien. Hay que reveer lo que hacemos todo el tiempo porque el humor cambia. Uno se puede reír de cualquier cosa pero hasta ver desde qué punto te paras y sin lastimar a nadie", reflexiona la humorista que agrega que hoy "anda a lavar los platos, los chistes de suegras o de la elección sexual, son chistes que ya no van".

Las entradas para el espectáculo que se presentará este viernes, en el Teatro Selectro, están a la venta en andesticket.online