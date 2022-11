Las imágenes de la polémica caravana que realizó L-Gante en honor a El Noba

L-Gante se convirtió en uno de los personajes más mediáticos de los medios argentinos. Y es que, el cantante de Cumbia 420 fue vinculado en rumores de romance con Wanda Nara. De hecho, hace algunas semanas, el reconocido artista habló de su vínculo con la blonda.

En diálogo con LAM, contó cómo se conoció con Wanda Nara: "Nada, éramos dos personas que no se conocían y se fueron conociendo con el tiempo. Todo comenzó por menciones sobre la música. Fue por el tema que hice con Tini. Wanda me mencionó y yo le escribí, no me acuerdo qué".

"Después así, otro tiempo arrancamos contactando otra vez. Y luego me la crucé por acá, bueno... después pasó todo. Nos encontramos acá varios días seguidos. No pasó nada con Wanda. Todo tranquilo. Yo me guardo también algunas palabras porque no quiero que salga nada de mi ni meter la pata", agregó.

Fue entonces que continuó dando detalles de su relación con la mediática empresaria: "Ni caer en una de las trampas de Ángel de Brito. No estamos calientes por hablar así de cerca, pueden ser solo dos personas cercanas. Yo se que buscan que diga algo por eso me da risa".

Y decidió finalizar súper sincero sobre el tema del que todos hablan: " Estamos ahí... no se puede hablar mucho de una persona con la que estás hace un mes. Pasamos varios momentos. Somos dos personas separadas, creo no tienen que aparecer problemas. Dejame que haga historia y te cuento".

Cabe recordar que hace tiempo, L-Gante le confesó a Mirtha Legrand su relación con Wanda: "Simplemente, la verdad. La estoy conociendo, estamos conociéndonos. Es linda mujer. Un par de frases puede ser que me haya inspirado. Enamorarme para mí no es algo así nomás, yo me enamoré una sola vez en la vida".

Ahora bien, hace algunas horas, L-Gante se convirtió en el foco de todos los medios por una polémica caravana que realizó en honor a El Noba, quien falleció hace algunos meses. El cantante se mostró con más de la mitad del cuerpo fuera del auto mientras iba a una alta velocidad.