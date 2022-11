Video explosivo: la terrible pelea del Puma Rodríguez en el programa de Tinelli que no se vio en TV

Explotó el conflicto. Durante estos últimos días en LAM se dio a conocer una fuerte pelea que se dio en 'Canta conmigo ahora', el programa que conduce Marcelo Tinelli. La información indica que durante las grabaciones se dio un áspero cruce, que no saldrá al aire pero que tiene consecuencias.

Los protagonistas de la discordia fueron el Puma Rodríguez y Anita Co, dos de los jurados que tiene el show de canto. Se trata de un escándalo que se produjo esta semana, cuando el reconocido cantante venezolano tuvo una devolución muy dura contra la artista. Todo esto se pudo apreciar gracias al video en exclusiva que consiguió Ángel de Brito, algo que no salió al aire en el programa porque en El Trece decidieron editar la pelea.

Lo cierto es que Anita realizó una performance cantando junto a un participante del programa, pero la puesta en escena de ambos no fue la mejor y el Puma apuntó contra la jurado, explicándole que la razón por la cual el concursante fue eliminado se debió a que ella no hizo bien su tarea de acompañarlo.

“Realmente lo que estamos juzgando es al participante, no a quien lo acompaña. Ella falló. Todos sabemos que ella no estuvo muy bien, pero él estuvo brillante. De verdad es una pena y una lástima que este muchacho se vaya”, comenzó explicando el cantante en la devolución.

Y agregó: “Es una pena que se vaya, pero al final la ley está para cumplirla, es así. Hay libre albedrío, estamos en democracia, pueden decir que no y punto, pero cada quien tiene la responsabilidad de su voto. Y se va para su casa lamentando esto que pasó ahora”.

La crítica no parece haberle caído nada bien a la jurado, ya que en palabras del Puma fue la responsable de que el participante se quede eliminado. En la performance, cantaron 'No me ames', muy conocido éxito que se hizo famoso a través de Jennifer Lopez y Marc Anthony. En el voto de los 100 jurados del programa, el joven reunió menos puntos que sus competidores (90, contra 92 y 96) y se quedó fuera del certamen.

Con la situación explotada, desde LAM buscaron a ambos protagonistas pero ninguno quiso hablar al respecto, mostrándose muy molestos con las preguntas del movilero Santiago Sposato. “Venías bien, chau”, le dijo el Puma al notero cuando le consultó sobre el tema. A lo que luego, después de preguntarle si estaba enojado, le dijo: “No, yo no me enojo con nadie, por favor. Yo no me enojo, no me gustan los chimentos, es todo”.

Por su parte, Anita dio más argumentos al respecto: “No me peleé con el Puma Rodríguez. No puedo hablar de lo que sale después, pero no me peleé con él. Hizo un comentario y me la banqué. No me gustó, pero ya está”, comenzó explicando.

De todas formas, Co confesó que la situación la molestó mucho y tuvo que darse un tiempo para procesarla: “No fue nada, a veces uno hace comentarios y hay algunos que son innecesarios o desafortunados, somos personas sensibles todos. A veces, algunas cosas suman y otras están de más y te pueden hacer mal, después cada uno se va a su casa y trata de acomodarlo y resolverlo como puede”.