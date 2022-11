Paulo Londra se suma a las canciones del Mundial de Qatar 2022

Budweiser es la cerveza oficial de la Copa Mundial de la FIFA y sponsor de Leo Messi, por lo que la empresa decidió buscar a un artista argentino para su canción de la competencia. El elegido fue Paulo Londra y juntos presentaron el tema “The World is Yours to Take”, que será parte de la banda sonora oficial del Mundial de Qatar 2022.

Este track es un remake del hit “Everybody wants to rule the world” del grupo inglés Tears for Fears. El objetivo o finalidad de la canción tiene un pensamiento que puede relacionarse al fútbol ya que busca inspirar a los fanáticos a luchar por sus sueños, ignorar a los detractores y dar el máximo de sí mismos para perseguir sus objetivos.

La canción, además del trapero cordobés, cuenta con la participación del rapero norteamericano Lil Baby. Esta se suma a la gran campaña de publicidad que ha realizado la marca de cerveza.

En la misma participan Messi, Neymar y Raheem Sterling y fue estrenada en 70 países. En el comercial se puede ver a los tres jugadores y a un grupo de fanáticos que se abren camino a través del túnel para ingresar a la cancha y debutar en el Mundial FIFA 2022.

La publicidad se trata de una metáfora que alude al camino que debieron transitar los futbolistas para cumplir sus sueños, superar los desafíos y llegar a los más alto y tiene relación directa con la canción que interpreta Londra que también forma parte para acompañar a esta campaña global.