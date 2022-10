Las fotos del nuevo novio de Juanita Tinelli: quién es

Juanita Tinelli al igual que sus hermanos, intenta mantener un bajo perfil mediático. Y es que, la hija de Marcelo prefiere enfocarse en su trabajo y no formar parte de las polémicas que involucran a su familia. De hecho, solo una vez habló frente a cámaras y fue en diálogo con LAM.

La joven habló sobre su futuro laboral y la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: "Me voy a ir a desfilar a Europa, estoy muy contenta. Me pone nerviosa estar en la pasarela, pero son nervios muy lindos. Me encanta, lo disfruto mucho. Bailar bailo cuando salgo con mis amigas".

"En mi familia somos muy unidos. El Tirri vive con nosotros. No quiero que se vaya nunca más, todos los días es una fiesta, es muy divertido. Vivimos riéndonos, charlando. Es pura risa. A papá lo veo re bien. No sé si se va a volver a poner de novio, yo igual lo veo muy bien así, lo veo contento", confesó Juana.

Cuando le consultaron sobre su vida amorosa, Juanita no dudó en confesar: "Estoy soltera". Ahora bien, hace algunas semanas atrás se filtró un video de Juanita Tinelli a los besos con un joven en Jet (boliche). Sin embargo, la hija de Marcelo no dijo nada al respecto sobre el joven misterioso.

Como si fuera poco, fue Marcelo Tinelli quien la mandó al frente y confirmó que Juana tiene nuevo novio. Todo se dio cuando el conductor compartió una serie de postales en sus redes sociales donde se mostró muy feliz por tener a todas su familia reunida y mostró a su hija junto a un joven desconocido.

Y es que, en las fotos se ve a Juana de la mano con el joven que está a su lado. Fue la cuenta Chusmeteando en Instagram quien compartió el nombre y el perfil del nuevo novio de la famosa. Se trata de Félix Delfín Buenader, quien mantiene sus redes sociales en privado.

Sin embargo, Juana Tinelli no dijo nada al respecto sobre las fotos que compartió su papá donde mostró quién es su novio. Cabe recordar que los Tinelli se encuentran en San Ignacio disfrutando del fin de semana en familia.