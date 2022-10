El enojo de Germán Martitegui con Intrusos: “Hubo algunos…”

Germán Martitegui estuvo en el teatro Colón, donde cocinó en una impactante cena de gala. Por esta razón, Intrusos fue a verlo para en entrevistarlo, pero desde el programa de América TV se llevaron una sorpresa ante una actitud del chef.



Sucede que, inesperadamente, Martitegui no dejó pasar la oportunidad y aprovechó para dejar un pase de factura al ciclo que conduce Florencia de la V, pero con la salvedad de que la crítica era hacia la gestión de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.



“Cuando volvamos a MasterChef va a ser espectacular”, expresó Martitegui. “Pero ojalá que nos traten mejor ahora que está Flor de la V. Así que le mando un beso, ahora le tengo fe”, agregó.





“¿Te molestaba lo que se decía de vos en el programa?”, le preguntó, rápido de reflejos, el cronista que lo estaba entrevistando. “Nunca lo podía ver”, respondió, de manera filosa, Germán Martitegui.



Sobre las razones por las que Germán no estaba contento con el tratamiento que le daban al reality desde el programa de América TV, prefirió no dar precisiones y dejarlo abierto a especulaciones.



“Lo bueno de MasterChef es que no podés ver ni escuchar nada de lo que dice nadie. Hubo algunos comentarios que me llegaron, pero nada más que eso”, comentó el chef, ex jurado del programa.





Por su parte, la panelista Nancy Duré tomó la palabra y explicó en donde surgió el enojo de Germán Martitegui con Intrusos, más precisamente con la gestión de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.



“A Germán le quedó la herida, porque Rodrigo Lussich, que no es malo, es malísimo, hablaba de ‘MasterTongo’. Y criticaba muchísimo al programa”, clarificó la panelista sobre la raíz del malestar.