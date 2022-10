Claudia Fontán sufrió un grave accidente casero y tiene que usar un bastón para caminar

Un error de cálculos, apenas un paso en falso terminó en un contratiempo durísimo para Claudia Fontán, que en la comodidad de su hogar sufrió un accidente casero durísimo, por el cual se le produjo un fortísimo esguince de tobillo y debe trasladarse con un bastón.

La imagen de ese implemento despertó preocupación por doquier. De esta manera, la ex MasterChef habló en el ciclo radial de Guido Kaczka, en el que participa como panelista, para narrar el encadenamiento de los hechos que la sumió en este dolor.

A la hora de explicar el suceso, Claudia ponderó que la traicionó su reacción de procurar proteger el plato que se había armado con un tentempié que preparó para disfrutar de un momento de relax, de esparcimiento. Una maniobra desafortunada.

En pleno desarrollo del programa de La 100, Fontán se sumergió en el relato de lo que pasó: “Todo para salvar un platito de torta y sandwichitos de miga”. Mientras Guido revisaba el bastón de arriba a abajo, totalmente curioso por ese accesorio.

En la continuidad de su narración, la ex MasterChef amplió la descripción y contó: “Me levanté con el pie como una empanada gallega, no me hice placa ni nada”. Al tiempo que confesó que ese implemento lo agarró de forma espontánea al tenerlo en su casa, dado que perteneció a su madre.

En cuanto al incidente, Claudia especificó: “Me había armado un platito con sandwiches de miga variados, torta y me había puesto una servilletita abajo. Estaba subiendo las escaleras y pisé en la punta, estaba con unas chatas, viste que tiene suela. El pie se desliza al escalón anterior”.

Para concluir con el instante decisivo, ese segundo que configuró todo el infortunio, Fontán manifestó: “En vez de soltar el plato y agarrarme de la baranda, lo único que quería era salvar el plato. Quedó apoyadito, mi pie hecho bola”.