Revelan por qué se separaron Gastón Pauls y Liz Solari: "Ya no…"

Se acabó el amor. Ya no vibra en la misma sintonía y tomaron las riendas para asumir la siempre sensible determinación de romper el lazo. Gastón Pauls y Liz Solari terminaron su historia romántica, esa que había sorprendido en su momento y trascendieron los motivos.

Hace unos meses, los medios de comunicación encontraron las pruebas suficientes para divulgar el nacimiento de esta extraña pareja, que arrancó como una amistad profunda, un acompañamiento en momentos difíciles y que transmutó en una relación comprometida.

No obstante, en las últimas horas brotó de las entrañas de la farándula que Gastón y Liz ya no caminan por el mismo sendero, que algo se quebró en ese puente que supieron edificar y que ya no se eligen para compartir el día a día de la mano.

Todo surgió de Socios del espectáculo, donde Luli Fernández pidió la palabra para desandar todos los datos que supo recabar respecto a la separación de este noviazgo. La panelista aceleró a fondo y expuso los argumentos que tallaron en la balanza del papá de Muna Pauls y de la modelo.

"No hubo confirmación pública de esta pareja”, arrancó la panelista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de eltrece todas las mañanas. Una manera de explicar la postura que adoptaron Gastón y Liz para con su trama amorosa.

En la continuidad de su relato, Luli agregó pormenores de todos los eslabones que ser encadenaron: "Ellos eran íntimos amigos, de toda la vida. Ahí nació el amor. Ella ya estaba separada de su marido italiano. El vínculo se consolidó y formaron una pareja".

Y finalmente, Fernández nadó en las aguas profundas de la novedad, de la ruptura y sostuvo con total honestidad: "En el último tiempo, la relación terminó. Se separaron. Está confirmado. Siguen teniendo un buen vínculo, pero ya no más como pareja".

A partir de lo vertido por Luli se desprende que ese amor que germinó por estar juntos el uno para el otro en situaciones complejas y adversas no alcanzó y que detectaron que ya no era suficiente para alimentar una pareja.