La fuerte declaración de Ricardo Darín sobre su futuro laboral

El nombre de Ricardo Darín es sinónimo de éxito para cualquier película o producción. Es que, con el correr de los años, el actor supo reconvertir su imagen de galán de telenovela y, a caballito de un par de éxitos cinematográficos, posicionarse como el artista más querido y admirado.

Tanto en la Argentina como en el mundo, Darín es aplaudido, y ahora, a unos meses de cumplir los 66 años (los cumple el 14 de enero), Ricardo se luce en la pantalla como el fiscal Julio César Strassera en Argentina 1985, la película más importante de la cinematografía nacional de los últimos tiempos.

Hoy son todos lauros y reconocimientos para Darín, que viene de pasearse por los festivales de Venecia y San Sebastián con el filme que dirige Santiago Mitre, que recrea el emblemático Juicio a las Juntas Militares y que representará al país en los Premios Oscar.

Y a una edad en la que muchas personas piensan en el retiro, el papá del Chino y Clara no está dispuesto a dejar los sets en el corto o mediano plazo. Así lo dejó en claro en una entrevista con El País de España en la que habló de balances en esta etapa de su vida y del lugar protagónico que el trabajo ocupa en su día a día.

“Ni en pedo pienso en jubilarme. No se ha cruzado por la cabeza”, dijo el actor, terminante, y agregó sus razones: “Me gusta trabajar. Cuando no lo hago, además, soy un desastre”. Darín reconoció que, cuando no tiene proyectos laborales en vista, le es muy fácil perder el eje.

“En tres días soy capaz de abandonarme, me encanta no hacer nada. El trabajo me organiza, me arma una agenda”, indicó. Es que, de que tiene memoria, Darín actuó. Hijo de actores (Ricardo y Renée Roxana), con hermana actriz, Alejandra, el protagonista de Nueve Reinas creció en el escenario, participando en las obras sus padres.

Sin ninguna formación académica y a puro instinto, Darín avanzó y ocupó un lugar preponderante, primero en las telenovelas y en el teatro y, luego, en las comedias familiares. Hasta que encontró su lugar definitivo en el cine, donde desde que despuntaron los 2000 es el más aclamado por la crítica y por el público.

A los 65 años, Darín goza de un prestigio y de un cariño que pocos artistas logran y se da el el lujo de elegir sus proyectos, siempre con el visto bueno de su esposa, Florencia Bas, a quien le reconoce un gran ojo de productora. Por eso, a la hora de mirarse a sí mismo, reconoce: “No tengo ambiciones personales respecto a algún personaje. Si hay alguien que no se puede quejar de nada, soy yo”.