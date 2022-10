Ángel de Brito se refirió al futuro de LAM en América TV

Ángel de Brito tuvo un intenso ida y vuelta en las redes sociales. Desde su cuenta de Instagram respondió a diversas preguntas de sus seguidores. Así fue como uno de ellos indagó en el supuesto malestar del conductor de LAM con América TV.

"Me gustaría que vuelvas a la mañana. Son aburridos los programas que hay en los canales", disparó, haciendo referencia a Socios del Espectáculo (El Trece) y A la Barbarossa (Telefe). "No quiero madrugar para trabajar. Ahora aproveché para tomar sol, hacer deporte, todo sin apuro y sin correr... Y sin despertador", señaló, notablemente contento con su nuevo horario de las 20:00hs.

"¿Siguen en el verano o cortan en enero?", le preguntó otro. "No puedo confirmar 2023", respondió contundente, sembrando la duda sobre su continuidad.

Horas más tarde, volvió a referirse a su vínculo con el canal. En esta oportunidad lo hizo durante una entrevista con La Once Diez / Radio de la Ciudad. "El viernes fue una locura de números, de contenido y de todo. Marcar agenda es nuestra misión siempre, todos los días y en cualquier horario", comentó sobre su desempeño en LAM como uno de los principales programas de espectáculo. "Antes me decían que era fácil a la mañana y ahora lo hago a la noche también. marcar agenda es un trabajo diario y estar laburando a full todo el tiempo", agregó.

"A mí me agarra Telefe Noticias, que es uno de los programas más vistos de la tele, ahora me cayó Gran Hermano también de regalo, pero a mí me gusta la competencia. Me parece triple desafío tener buenas cosas enfrente", comentó sin vueltas.

Consultado sobre su futuro, de Brito respondió. "Yo estoy muy contento en América. Lo disfruto y me recibieron muy bien. Tenemos toda la predisposición para seguir. Estamos re bien todos", indicó el periodista