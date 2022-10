Fuerte acusación de Ángel de Brito contra La China Suárez

La China Suárez estuvo presente en la mesa de Juana Viale de este domingo. Durante la charla, la actriz reveló lo que sufrió luego de protagonizar el escandaloso affaire con Mauro Icardi y los posteriores ataques de Wanda Nara y los medios de comunicación. Afirmó que se sintió muy afectada por las consecuencias de la exposición a la que se la sometió.

"Por momentos, te acostumbrás. Ahora estoy más estable y en un buen momento personal. Me lastimó muchísimo", comenzó declarando exCasi Ángeles. "Es impotencia. Mucha gente me decía que por qué no salía a desmentir algo que no era real, pero tampoco era la solución porque entonces se habla más de ello", agregó.

Suárez relató cómo la afectó el escándalo mediático: "Tomé medicación. La gente que no me conoce, me ve fuerte y piensa que no me importa nada, pero eso me juega en contra. Pensaron: ‘Démosle. Total, no le pasa nada. Es inquebrantable’. Pasás por antipática y soberbia, porque yo soy muy introvertida. Y esperan eso de una porque estás muy expuesta, pero yo soy la que está a un costado hasta que me vienen a hablar", señaló.

"Creo que tenemos que evolucionar todos y dejar de excusarnos en la libertad de expresión con determinadas cosas", concluyó.

Tras las repercusiones de sus declaraciones, Ángel de Brito arremetió contra Suárez. El conductor de LAM (América TV) jugó al clásico "Ángel responde" con sus seguidores de Instagram: "La China contó que tuvo que tomar medicación, ¿eso no les hace replantearse cómo trabajan?", le consultaron.

"Pampita, (Eugenia) Tobal y Wanda (Nara) sufrieron por la acción de otra persona y no salieron a victimizarse", respondió categórico. Además, los tres ejemplos que dio estuvieron ligados a la actriz en algún momento como la tercera en discordia.