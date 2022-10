Ángela Navarro contó cómo es su relación privada con Lali Esposito

Ángela Navarro no logró convertirse en la ganadora de La Voz Argentina, al menos en la ganadora oficial, ya que puede ostentar haber sido, de manera indiscutible, la favorita del público.



La joven de 22 años tiene una energía arrolladora y muestra una madurez que sorprende por su corta edad. A pesar de no haber ganado el certamen, Ángela no duda en calificar como positiva su experiencia.



“Pasar por La Voz Argentina me ayudó a cambiar la cabeza rotundamente y a reafirmar lo que quiero para mi vida”, comentó Navarro en una entrevista concedida a la revista Gente, apenas terminó el programa.





En la misma nota, se le consultó si con Lali Espósito ya estaban armando proyectos para el futuro. “Recién hablé con ella y lo comentamos. Tenemos que juntarnos y ver qué vamos a hacer”, contó Ángela.



“Me tiró de estar de telonera en sus shows del 3 y 4 de diciembre, pero tenemos que retomar la charla cuando vuelva a la Argentina. Que nos den esos espacios para nosotros es mucho”, sostuvo.



En el mismo tramo de la entrevista, la joven cantante de 22 años profundizó en su buena relación con Lali Espósito, a quien le agradeció el enorme apoyo que le dio durante su paso por el programa. Incluso, Lali llegó a decir que se sentía identificada con Ángela por llegar de un barrio humilde.





“Sí. Y yo me siento identificada con ella. Tenemos mucho en común. Hablábamos de que está errado eso de que a una persona así hay que tenerle lástima. Al contrario, hay que tenerle valor: que hayas tenido una vida difícil y que estés parada donde estás para es para destacar”, expresó Ángela.



“Ella se sintió identificada con mi historia y lo entiendo: tenemos muchas cosas en común con Lali y además construir una linda relación”, aseguró la finalista del reality show que condujo Marley por la pantalla de Telefe.