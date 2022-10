Viviana Canosa anunció cuándo será su regreso a la televisión

Viviana Canosa estuvo invitada a Ver y Rever (TN). Luego de su participación en el programa de Nicolás Wiñazki, la periodista protagonizó un móvil para Socios del Espectáculo (El Trece). Allí se refirió sobre las propuestas laborales que está analizando para su regreso a la televisión, tras su escandalosa renuncia a A24.

Consultada sobre las ofertas recibidas para su vuelta a la pantalla chica, reveló: "Con reuniones para volver a la tele. Estoy definiendo la semana que viene a ver a qué canal me voy".

Sobre las opciones y cuándo sería su regreso, expresó: "Me habían ofrecido arrancar este año, pero había que correr gente, achicar horarios para que yo pudiera entrar y cuando lo pensé bien, dije: 'Me parece que no está bueno'".

Entre los rumores que trascendieron, TN y La Nación + serían los dos canales que están peleando por tenerla en su señal. "Estoy en conversaciones. Yo trabajo donde la paso bien. No sé finalmente con cuál de los dos me voy a quedar porque ambas propuestas son hermosas. El que me vibre más fuerte, va a ser", reveló.

Finalmente, Canosa habló sobre otro proyecto que tiene en vista: "Estoy armando un proyecto mío que no es Youtube, pero no es algo que me impide trabajar en otro medio".

Con su mirada crítica sobre la coyuntura política del país, Canosa le aportó al ciclo liderado por Wiñazki picos de 3.8 puntos de rating, imponiéndose sobre los demás canales de cable con perfil periodístico.

En materia de rating, otro momento rendidor tuvo lugar cuando Javier Milei pasó por el estudio e invitó a la periodista a sumarse a su espacio político. "Yo con gente de bien no tengo problema de colaborar, lo que no quiero es corrupción y especulación", respondió Canosa.