Quién es y a qué se dedica el novio de Clara, la hija de Ricardo Darín

Clara Darín brilla con luz propia en el camino del diseño y el emprendedurismo. Y a pesar de ser la hija del actor argentino más querido y reconocido en el mundo, Clara sabe que se puede mover con comodidad y caminar tranquila por la calle, sin flashes ni interrupciones.

Desde chica, la joven que hoy tiene 27 años cultiva un bajo perfil, da poquísimas notas a los medios y no hace de su intimidad un show. Es que la vida sentimental de la hermana del Chino Darín es muy serena y estable, ya que hace unos ocho años que está de novia con la misma persona, de la que solo da a conocer su nombre: Rodrigo.

Y si el muchacho es “Rodrigo”, a secas, es porque ella asegura que no le gusta la exposición, tal como indicó en una entrevista que brindó al diario La Nación, en 2014, cuando contó detalles de la relación que había arrancado dos años antes.

“Mi novio se llama Rodrigo y estudia Derecho. No digo su apellido porque no le gusta que lo nombre”, confió Clara en aquella ocasión, cuando acababa de lanzar la marca Sarasa, su primer proyecto como emprendedora textil al que le seguirían varios más.

“A mí no me pasa nada por la calle ni me persiguen los fotógrafos. Él me apoya y me acompaña y siempre supo con quién se estaba poniendo de novio”, contó además sobre esta persona que de inmediato se adaptó a la dinámica familiar de los Darín-Bas.

Y si Rodrigo cayó bien en su casa desde un primer momento es por ser hermano de un íntimo amigo del Chino. “Así que de alguna manera nos conocemos de toda la vida”, aseguró la diseñadora, que es de tener relaciones largas desde muy joven y que no suele etiquetar a su novio en sus redes ni de publicar muchas fotos con él.

“Antes de Rodrigo estuve cinco años de novia, desde los 12, con Marcos, y era como de la familia. Papá no es cuida, solo se preocupa por lo que me pasa y me pide que avise dónde estoy o adónde voy, pero eso me parece normal”, señaló, sobre Ricardo, que hace más de 30 años que está con Florencia Bas.

Sin embargo, la joven aseguró que no tiene planes de boda. “Nunca soñé con casarme con nadie, mis padres me educaron de otra manera, disfrutando de lo que me pasa y de lo que tengo sin necesidad de rotular”, aclaró, aunque sí dejó en claro que le gustaría tener lo que sus padres lograron.

“En todo caso, lo que yo sí sueño es algún día armar una familia como la que ellos formaron”, dijo ella, y destacó el hecho de que Ricardo y Florencia pudieron construir una relación en la que encontraron el modo de vivir como novios eternos.

Como dijo alguna vez el actor sobre su compañera de vida, que además siempre está involucrada en sus decisiones laborales: “Nos queremos mucho, nos divertimos mucho y compartimos casi todo. Esa es la clave de nuestros 30 años. Respetar nuestras propias individualidades”.